Ampliación de la AUH: Cuántos nuevos beneficiarios tendrá cada provincia

En los próximos días el Gobierno publicará el decreto para ampliar a otros 723.987 chicos la Asignación Universal por Hijo (AUH) y redefinirá de esta manera el nuevo mapa de este beneficio social que ahora se concentra en mayor medida en 10 provincias de la Argentina.En las oficinas de la ANSES confirmaron que el decreto que anunció la semana pasada Alberto Fernández para ampliar la AUH estará listo en estos días y queSin embargo, del total del millón de chicos detectados hasta ahora se incorporarán a la AUH en esta semana 723.987 niños porque el resto aún se los debe ir a buscar en una nueva etapa del programa ya que todavía no están registrados.De esta manera, en el nuevo mapa de la AUH que incorpora estos 723.987 se puede saber que la mayoría están concentrados en 10 provincias aunque en el resto del país también habrá nuevos beneficiarios. Todos estos niños y adolescentes estaban afuera del sistema y no habían sido tomados en cuenta hasta ahora. Luego de un profundo cruce de datos entre beneficiarios del IFE, los programas sociales y la AFIP se pudo determinar que hay un millón de chicos que estaban afuera del sistema.Según el nuevo esquema hay 277.208 chicos que se sumarán a la AUH y que provienen de la provincia de Buenos Aires; hay 77.555 de la CABA, 56.968 de Córdoba, 48.245 de Santa Fe, 30.708 de Mendoza, 26.371 de Chaco, 25.374 de Salta, 23.037 de Misiones, 20.545 de Tucumán,, 15.125 de Corrientes, 10.950 de Jujuy, 10.832 de Neuquén, 10.804 de Santiago del Estero, 9.984 de San Juan, 9.733 de Río Negro, 9.292 de Formosa, 9.130 de Chubut, 7.114 de Santa Cruz, 6.149 de San Luis, 4.613 de La Rioja, 4.200 de La Pampa, 4.040 de Catamarca, 2.475 de Tierra del Fuego.Mientras tanto, el Gobierno confirmó que por la pandemia aquellos beneficiarios que no pudieron cumplir con los requisitos de escolaridad y cronograma de vacunación de sus hijos que prevé la AUH como contraprestación, igualmente seguirán cubiertos por el programa.La AUH pasará a sumar ahora 723.987 nuevos niños que cobrarán el beneficio y de estos hay 15.000 que serán incluidos por la eliminación del tope de 5 niños por familia. En una segunda etapa se incluirán otros 300.000 chicos que también están por afuera del sistema y que no están en las bases de datos.Así, la AUH que hoy llega a 2,3 millones de beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo pasará a ampliarse a más de tres millones de beneficiarios. LA AUH contempla un monto mensual de $3.540 por niño, que no es fijo sino que se ajusta por la movilidad previsional. Para gozar de este beneficio, los padres deben estar desocupados; ser trabajadores no registrados; trabajar en el servicio doméstico; ser monotributista social o bien estar inscripto en los programas laborales Hacemos Futuro y Manos a la Obra.