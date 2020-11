Ciber Monday: 180 empresas se suman por primera vez para incrementar sus ventas

Economía Las recomendaciones para comprar de manera segura en el Cyber Monday

Alrededor de 180 empresas y comercios se sumarán por primera vez esta año a la acción promocional de ventas por comercio electrónico Cybermonday, con la expectativa de dar un salto en su facturación y volumen de venta, después de haber logrado mantener activos sus negocios en medio de las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia de coronavirus.Los nuevos actores que saldrán a ofrecer productos y servicios corresponden -en líneas generales- a los rubros indumentaria, comidas y decoración.En base a la información suministrada por la CACE, en total serán 179 las empresas y comercios que participarán por primera vez del Cybermonday.Esta nueva edición tendrá como novedad que los productos o servicios con precio base superior al que tenían hasta el 19 de octubre pasado "no participarán" de la oferta oficial del Cybermonday.Las más de 800 empresas que participarán este año de la acción promocional ya están al tanto de la decisión, en la que los organizadores bajarán de la propuesta a aquellos productos que bajo el logo del Cybermonday presenten un precio base diferente al que tenían publicado el 19 de octubre.Entre los nuevos comercios y empresas que los consumidores encontrarán en esta edición se encuentran la firma Eat Box, un emprendimiento de catering que "cuando apareció la Covid-19 veníamos de la temporada baja, listos para arrancar el año", pero "la pandemia detuvo todo el negocio y se cancelaron todos los eventos", contó a Télam Tommy Perlberger, uno de los dos fundadores de la marca."El negocio cayó al 0% de un día para otro y la facturación no existía más; nuestra mayor preocupación fue cómo mantener al personal y los proveedores y cómo íbamos a sobrepasar este momento", agregó el socio fundador, Josie Bridge, tras indicar que la empresa recibió la ayuda del Estado a través del programa de Asistencia de Trabajo y Producción (ATP).La situación generada por la pandemia "nos decidió a cambiar un poco el negocio histórico que era catering de eventos corporativos y sociales, y armar 'boxes' de comida", iniciativa con la cual crearon su tienda virtual en la plataforma Tienda Nube.En este caso hasta la pandemia aceleró la implementación de un formato que fuera viable para el comercio electrónico, que ya venían discutiendo los socios un año atrás.Otra empresa que debuta en el Cybermonday 2020 es la firma de decoración Binah Deco. Esta empresa a diferencia Eat Box antes de la aparición de la Covid ya venía "apostando fuerte al canal online, pero la pandemia nos permitió dar un salto en el volumen de ventas y el gran desafío que tenemos hoy es seguir mejorando este canal", dijo a Télam la fundadora del emprendimiento, Natalia Hamui.Esta firma tiene la tienda en la misma plataforma hace tres años y la habilitó al mismo tiempo que los locales físicos porque "siempre consideramos el negocio offline y online como un todo".La decisión de participar por primera vez del Cybermonday radica en que ven que en estas acciones hay "alta demanda de tráfico y ventas" lo que "constituye una oportunidad para hacer descuentos importantes en toda la tienda" e instalar más la marca.Hamui contó también que "en el primer mes de pandemia vendimos 8 veces las transacciones de un mes tipo de prepandemia", y que invirtieron en ese marco invirtieron en la interfaz de aplicaciones "para automatizar procesos e integraciones por el volumen de productos que vendemos".Otra empresa que participa este año por primera vez es Honky Tonk, dedicada al rubro indumentaria."En el Hot Sale vendimos mucho más de lo esperado, con un ticket promedio muy bueno por encima de lo que fue la media de todo ese evento. Esperamos que en este Cybermonday podamos mantener el ticket promedio, e incluso apuntamos a un crecimiento en la cantidad de pedidos de un 30%", dijo a Télam el responsable de comercio electrónico de la firma, Fernando Giles.En este caso la decisión de apostar al comercio electrónico ya estaba tomada aún antes de la pandemia."La facturación creció 1.200%", comparada con meses previos a marzo pasado, dijo Giles, quien remarcó que "el ecommerce es algo sólido para nosotros como empresa, por eso seguimos apuntalando nuestra dedicación a ese canal de venta".Respecto de las inversiones a causa del canal electrónico, indicó que "invertimos en gente capacitada en el área de logística, cosa que no teníamos antes de la pandemia, con la idea de seguir creciendo no solo por la situación y contexto actual, sino porque creemos que es una tendencia que llegó para quedarse"."Estamos preparados a nivel equipo con más profesionalidad, con más gente en el depósito, profesionales de diseño web, recursos humanos para los equipos de redes sociales, comunicación y atención al cliente", afirmó Giles para agregar que "también estamos haciendo una buena inversión en todo lo que es publicidad".