El Banco Central lanza un programa para impulsar el sistema de pago electrónico

El director del Banco Central (BCRA) y titular de la Comisión de Operaciones y Medios de Pago, Carlos Hourbeigt, aseguró que el nuevo sistema "Transferencias 3.0" pretende alcanzar 1.500 millones de nuevas transacciones con dinero electrónico para 2023 y, de ese modo, quintuplicar en ese período la velocidad con la que los medios de pago digitales reemplazan al uso del efectivo.En una entrevista con Télam, Hourbeigt sostuvo que el nuevo sistema de medios de pago tiene "una potencialidad enorme", ya que habilita la innovación e incorporación de nuevos actores en forma constante, a la vez que permite la interoperabilidad de los códigos QR y que las transacciones se acrediten en forma inmediata y con menores costos.A continuación, los principales tramos de la entrevista:Carlos Hourbeigt: Hoy la enorme mayoría de la población tiene un smartphone y eso está provocando una transformación extraordinaria en el mundo de los pagos. Los bancos y las tarjetas de crédito, que eran históricos protagonistas del sector, ven cómo en todos los países surge una nueva competencia: las compañías de comercio electrónico de la mano de Internet.En China, por ejemplo, la empresa Alibaba tiene una aplicación de pago (Alipay) que se transformó en el sistema de medios de pago más grande del país, más importante incluso que los bancos. Esto tiene que ver con que Internet opera con una economía de red, en la cual a una persona le conviene acceder a través de la red más grande.Por eso, el objetivo de Transferencias 3.0 es unificar en un mismo sistema de medios de pago a las fintech y a los bancos de la Argentina, para crear una red que no sea propiedad de nadie, ni del Banco Central ni de un participante, sino un sistema nacional abierto, que sea monitoreable por el BCRA pero administrado por cuatro empresas privadas (Prisma, Red Link, Interbanking y Coelsa) y que facilite la innovación y la interoperabilidad.CH: Servirá para sumar los esfuerzos de fintech y bancos en digitalizar los pagos, y hacer que las transacciones sean más baratas y más fáciles, con mejor tecnología.CH: Significa que no es propiedad de una empresa o de unos bancos, sino un sistema en el que participen todos, incluso los que quieran desarrollar un emprendimiento tecnológico. Con este cambio, cualquier startup de billetera digital podrá conectarse desde el primer día a la empresa más dinámica de la Argentina, que es Mercado Pago, y a todo el sistema bancario argentino. Eso tiene una potencialidad enorme.CH: Cualquier persona con una cuenta bancaria o billetera digital podrá usar su tarjeta de débito o código QR de la app para pagar en un comercio que, a su vez, recibirá el dinero en forma inmediata e irrevocable. En el caso de las tarjetas de débito, Transferencias 3.0 pasará por los aparatos que usan para leer las tarjetas y, de esa forma, hará que el pago sea idéntico al de una transferencia inmediata.CH: Son pagos que correrán por carriles diferentes. El Banco Central va a procurar que quede bien claro en el ticket que recibe el cliente, donde va a figurar si se trata de un pago por trasferencia o por tradicional por débito.CH: Hoy el cobro por un pago con tarjeta de débito demora 48 horas y con tarjeta de crédito hasta 10 días, con distintas comisiones (0,9% para la tarjeta de débito y 1,2% para la de crédito). Sin embargo, con Trasferencias 3.0 el comerciante va a recibir el dinero en forma inmediata y a un costo de 0,8% por operación. De esta forma, el usuario tendrá más opciones de pago y los comerciantes recibirán el dinero en forma instantánea y con comisiones más bajas, por lo que podrán bajar sus costos y así trasladarlos en mejores precios al consumidor.CH: Actualmente, el 50% del volumen de pagos es en efectivo, pero representa al 90% del total de transacciones. Por eso, el espacio para ganarle al efectivo es espectacular y eso es lo que están viendo todos los actores: los bancos, las fintech y los administradores.CH: Recibimos un apoyo contundente de Mercado Pago, de la Cámara Fintech, de todas las asociaciones de bancos y de los cuatro administradores de pagos con tarjetas. El impacto inicial sobre las comisiones representa una reducción de los ingresos de muchos participantes, pero todos entendieron que ésta es la oportunidad para ampliar la torta del mercado en forma muy significativa.CH: Tenemos varias etapas. La primera fase de implementación inicia el 7 de diciembre, con algunos comercios que ya van a ofrecer Transferencias 3.0 y un QR interoperable de Mercado Pago y de First Data. El segundo objetivo es que todo el sistema esté operativo en un año. Y el tercer objetivo es que haya 1.500 millones de nuevas transacciones para 2023, que haga que la lucha contra el efectivo, al que le veníamos ganando a un ritmo de un 1% al año, crezca hasta el 5% por año en los próximos tres años.