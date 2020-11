Cayó un 16% la venta del dólar ahorro con respecto a agosto

Las mayores restricciones fueron anunciadas el 15 de septiembre último, por lo que los datos difundidos por la autoridad monetaria reflejan parcialmente el impacto de las nuevas medidas para acceder a la moneda norteamericana.En esa oportunidad, el Banco Central anunció que en compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito en moneda extranjera se iba a comenzar a aplicar una retención del impuesto a las Ganancias del 35%, mientras los montos gastados se iban a tomar a cuenta del cupo de u$s 200 mensuales.El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó, en cuanto a la cantidad de operadores, que casi 3.400.000 individuos compraron billetes, una cifra inferior a la de agosto, cuando se había llegado a un récord de casi 4 millones de personas.Sólo unas 83.000 personas vendieron divisas, señaló el sondeo, que sostuvo que se dieron compras y ventas per cápita por u$s 192 y por u$s 143, respectivamente.El análisis subrayó que las "personas humanas compraron de forma neta u$s 803 millones", básicamente por billetes para atesoramiento por u$s 631 millones.Argumentó que la baja se dio "como consecuencia de los cambios normativos introducidos a mediados de septiembre".Precisó que, para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, hubo una caída de 62% interanual en el marco de continuidad del cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19.Por otro lado, informó que "en septiembre se registraron transferencias netas desde cuentas propias en el exterior que totalizaron u$s 145 millones"."La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario, registró un déficit de u$s 601 millones, explicado por las compras netas por ´Ingreso primario´ y ´Servicios´".