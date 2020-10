Tras tres jornadas negativas, la soja volvió a subir en el mercado de Chicago

La soja cortó hoy la racha negativa de las tres últimas jornadas y cerró la sesión con una suba de casi US$ 2, mientras que le trigo operó en baja y el maíz cerró sin cambios.



El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,45% (US$ 1,75) hasta los US$ 388,29 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,54% (US$ 2,11) para concluir la jornada a US$ 388,11 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en la "robusta" demanda internacional de grano estadounidense, en combinación con el retraso de la siembra en Brasil, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



El Departamento de Agricultura del país norteamericano (USDA, por sus siglas en inglés) reportaron hoy ventas de exportación por 121.500 toneladas a distintos mercados.



Sus subproductos también culminaron la jornada al alza, con una suba del aceite del 1,66% (US$ 12,13) hasta los US$ 740,06 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,45% (US$ 1,87) para posicionarse en el final de la semana a US$ 417,38 la tonelada.



Por su parte, el precio del trigo cayó 0,86% (US$ 1,93) y cerró a US$ 219,91 la tonelada debido al cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.



De esta manera, el cereal cerró su quinta jornada consecutiva a la baja.



Por último, la posición de enero del maíz se mantuvo sin cambios a US$ 156,88 la tonelada, mientras que los contratos más alejados culminaron con ganancias.