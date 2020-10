Con apertura de fronteras, estiman que arribaran al país unos 100 mil brasileros

Economía El Gobierno autorizó los vuelos regulares internacionales a la Argentina

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, estimó que con la apertura de las fronteras para los países limítrofes, que rige a partir de este viernes, arribarán "alrededor de 100 mil brasileños con una estadía promedio de cuatro días", que generan ingresos por unos "200 millones de dólares"."Es una medida que tomamos con toda la precaución y todos los cuidados del caso porque queremos que quede claro que no tiremos por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá argentinos y argentinas", enfatizó.El funcionario nacional, que participó de la reunión junto con el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Straface, expresó que "hay que empezar a vivir con esta nueva normalidad, a convivir con el virus, y parte de esa convivencia es darle vida a un sector tan importante como el turismo".Agregó que si el plan piloto funciona, "vamos a poder abrir más las fronteras, por supuesto con todos los cuidados del caso: test PCR, declaración jurada que manifiesta no tener síntomas, y toma de la temperatura cuando están bajando del avión".Respecto a realizar aperturas a otros países de la región, el ministro adelantó que "hay un pedido de otros países de América Latina para visitarnos, así que es una posibilidad que vamos a ir evaluando una vez que analicemos los resultados que tuvo esta prueba piloto".En cuanto a abrir las fronteras al resto del mundo, el funcionario dijo que "ojalá sea lo más pronto posible" pero advirtió sobre la situación en Europa con un virus cuyo comportamiento "es muy dinámico".Consultado sobre si la prueba de Bariloche puede replicarse en otros destinos, dijo que había recibido pedidos en tal sentido de varios lugares del país."Incluso hablé en estos días con el gobernador de Misiones (Oscar Herrera Ahuad) que quiere tener esa experiencia piloto en la provincia, así que vamos a ir trabajando junto con el Ministerio de Salud, para ir autorizando algunas, porque es importante entender como funcionan los protocolos, como se cumple con todo lo que hemos dispuesto y que no se corra ningún riesgo", añadió.Por su parte, el secretario General y de Relaciones Internacionales porteño, Fernando Straface, explicó que a los turistas de los países limítrofes que lleguen a Ezeiza "se les va a realizar una prueba adicional de saliva"."Una vez terminado ese trámite van a poder ir a su lugar de residencia, y como dejaron los datos y toda la información, vamos a estar en condiciones de ratrearlos en caso de que alguno sea positivo", añadió.Starface aseguró que en la ciudad "podrán alojarse en los hoteles y disfrutar de todas las atracciones gastronómicas, de compras, de circuitos turísticos cuidados, y de los museos, que hace poco habilitamos"."Buenos Aires vuelve a ser la ciudad enormemente atractiva como era antes de la pandemia, cuando en 2019 batimos todos los récords históricos de llegada de turistas a la ciudad: 3 millones de turistas internacionales y 7 millones de argentinos", acotó.