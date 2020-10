Expectativas de más de 800 marcas para remontar ventas en el Cyber Monday

En el contexto de la pandemia, el comercio celebrará entre el 2 y el 4 de noviembre un nuevo "Cyber Monday", un evento más que esperado por las marcas para lanzar ofertas y cerrar el año lo mejor posible después del derrumbe de ventas que genero la caída genera de consumo.Este evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), es aprovechado por consumidores para acceder a descuentos y promociones para hacer sus también sus compras navideñas y de fin de año.Gustavo Sambucetti, titular de la CACE, dijo que "las expectativas son muy buenas" y precisó que hasta el momento hay 824 marcas inscriptas para ofrecer sus productos, lo cual es un nuevo récord frente al último HotSale y también frente al Cyber Monday de 2019.En diálogo con NA, Sambucetti dijo que el comercio electrónico "viene creciendo muchísimo", empujado por la nueva realidad a la que llevó la pandemia de Covid-19 a los argentinos, dado que millones de personas se sometieron a aislamiento por precaución ante el avance del virus."Hay nuevos compradores, personas que nunca habían adquirido u producto o un servicio por internet. Pero también hay nuevos vendedores porque muchas empresas pequeñas y medianas se volcaron al comercio electrónico para poder comercializar", dijo Sambucetti a NA.El directivo de la CACE consideró que "claramente la situación económica no es la mejor" por la recesión en la que se encuentra la economía, pero se mostró expectante en que los resultados del Cyber Monday "serán muy buenos"."A diferencia de lo que pasaba ocho años atrás cuando compraba un pasaje de turismo o sólo electrónica, bienes más caros, lo que fue pasando es que fueron creciendo el resto de las categorías como indumentaria y hogar. La demanda se diversificó", explicó.También dijo que por el contexto de pandemia, quien tiene un ahorro y decide no viajar al exterior por la situación puede que lo quiera volcar en algo para la casa, como un electodoméstico o una refacción."Se prevén buenos resultados para productos y servicios que tienen que ver con algo más cotidiano, desde unos buenos vinos hasta repuestos, herramientas... categorías que venían creciendo ya en lo últimos eventos", dijo.Al ser consultado por NA sobre el impacto de la crisis cambiaria, Sambucetti dijo que en el Cyber Monday 2014, año en el que hubo tensión cambiaria, se observaron mayores compras (proporcionalmente) de electrónica y electrodomésticos."Es cierto que cuando la gente tiene pesos y no puede volcar eso a un ahorro en dólares puede destinarlo a bienes durables", analizó.El año pasado, este megaevento de comercio electrónico registró ventas récords de $11.811 millones, lo cual significó un crecimiento interanual del 64% en facturación y 11% en unidades, según se informó.En los tres días de duración de la octava edición del evento se contabilizaron 2,1 millones de transacciones, un 8% más en comparación con el 2018, y se vendieron 3,8 millones de productos, lo que representó 11% más que el año pasado.Esas tres jornadas de comercio on line habían contado con la participación de más de 550 empresas, que ofrecieron artículos en oferta, con rebajas de precios y facilidades de pago, por lo que este año se registrará un incremento y diversificación de la oferta.