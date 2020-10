El impacto de la pandemia sobre la construcción "es mucho mayor en el AMBA"

Además, el 23% de las empresas constructoras consultadas tiene personal suspendido.



Así lo indica la encuesta de la Cámara Argentina de la Construcción sobre la actualidad del sector y el impacto del COVID-19, difundida hoy.



De las obras con contrato vigente al 30 de septiembre último el 54% están con desarrollo normal, el 22% están demoradas y otro 13% paralizadas.

La proporción de obras con desarrollo normal se mantiene constante desde hace 3 meses.



En septiembre último el 51% de las empresas presentaron presupuestos u ofertas de obras públicas y el 43% para obras privadas.



En el caso de la obra pública, mejoró respecto del mes anterior, mientras las obras privadas tuvieron una caída.



El 81% de las empresas constructoras consultadas no tuvieron adjudicación de obra pública en septiembre pasado.



Respecto de obras privadas, el 77% no tuvo adjudicaciones en septiembre.



El 23% de las empresas tiene personal suspendido bajo convenio UOCRA.



El 44% estima que las suspensiones seguirán al menos hasta diciembre próximo o más.



En el caso del personal bajo ley 20.744, el 17% de las empresas tiene personal suspendido.



En septiembre de 2020 el 47% de las empresas fueron incluidas en el programa ATP.



En lo relativo a las expectativas del sector a 3 meses vista, el 22% espera que la actividad aumente, el 43% que se mantendrá igual y el 24% creé que la actividad disminuirá.



Las expectativas de mejora se estancaron en este mes con una leve baja neta de las mismas.



Respecto de la facturación esperada para los próximos 6 meses, sobre la base de lo presupuestado, el 56% de los consultados indica que la misma será un 50% o menos de lo esperado, valores levemente mejores que la onda anterior.



Con relación a las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad de la construcción, el 19% cree que son buenas o muy buenas, el 33% regulares y el 38% malas.



La evaluación de las medidas tomadas no se han modificado de manera significativa el último mes.

