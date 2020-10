El precio de la soja volvió a caer en el mercado de Chicago

El precio de la soja volvió hoy a caer en el mercado de Chicago presionado por una mejora en las expectativas productivas de Brasil y ante la incertidumbre que provoca en los operadores el rebrote de coronavirus en Estados Unidos y Europa.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,52% (US$ 2,02) hasta los US$ 386,45 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,40% (US$ 1,56) para ubicarse en US$ 389,99 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en las expectativas de los operadores de una buena cosecha de Brasil a pesar de el retraso en la siembra y ante el avance de la pandemia en países del hemisferio norte.



Sin embargo, la importación de soja por parte de Brasil, morigeró la baja.



El aceite acompañó el retroceso del poroto, con una retracción del 1,07% (US$ 7,94) hasta los US$ 728,84 la tonelada, mientras que la harina cerró con una suba del 0,05% (US$ 0,22) para concluir la jornada a US$ 415,45 la tonelada.



Por su parte, el trigo descendió 0,82% (US$ 1,84) y se ubicó en US$ 221,84 la tonelada, debido a las mejoras climáticas en la región del Mar Negro y en las Planicies norteamericanas, que fueron afectadas por el clima seco.



Al mismo tiempo, "una importante compra de más de 400.000 toneladas por parte de una agencia gubernamental de Etiopía, con ofertas por parte de Rusia, colaboró en la oferta global, profundizando la baja", marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por último, el maíz bajó 0,74% (US$ 1,18) y se posicionó en US$ 156,88 la tonelada, como consecuencia del rebrote de coronavirus en Estados Unidos y Europa y porque las compras de China se mantienen por debajo de lo esperado por el mercado.