El blue volvió a caer y cotizó a $175: el Banco Central tuvo un saldo positivo

El dólar blue registró una caída de $3 y cotizó a $175, con lo que la brecha con el oficial se redujo al 123%, en una jornada en la que el Banco Central consiguió un saldo positivo de u$s 5 millones tras su intervención en la plaza.En el mercado mayorista, donde opera la autoridad monetaria, el billete norteamericano cerró a $78,30, apenas un centavo debajo de la jornada anterior.Desde el 15 de octubre pasado que el tipo de cambio mayorista no anotaba un cierre inferior al del día anterior, mientras que el volumen operado llegó a u$s 216 millones.El exiguo resultado positivo que tuvo el Central le permitió quebrar la racha desfavorable de los últimos días, en medio de un fuerte temblor cambiario.La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $77,60 para la punta compradora y a $83,90 para la vendedora, igual valor que el día anterior.Con esas cotizaciones, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" cotizó a $138,44.En el circuito paralelo, la divisa norteamericana acumuló una caída de $20 a lo largo de la semana, lo que permitió bajar la brecha con el oficial que el viernes pasado había trepado en forma preocupante al 150%.La baja en las cotizaciones le dio oxígeno al Gobierno que consiguió frenar la corrida cambiaria que llevó el dólar paralelo a casi $200.Con la exitosa colocación de bonos de este martes, que incluyó un título en dólares (dollar linked), el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán logró recaudar unos $255 mil millones, más del doble de vencimientos de esta semana.Con esa operación, la cartera de Economía logró quitarle más presión al dólar, pero el dato preocupante es que las reservas del Banco Central siguen bajando y ya perforaron la barrera de los u$s 40.000 millones.Al contrario del blue y del mayorista, las cotizaciones bursátiles operaron en alza: el contado con liquidación aumentó 2% a $155,39, con lo que corta una racha de cuatro caídas consecutivas.Así, la brecha con el oficial perfora la barrera del 100% y se ubicó en el 98,3% y acumuló desde el jueves una caída del 16%, equivalente a $28,7.Por su parte, el dólar MEP avanzó 1,5% a $145,70 y el spread con el oficial trepó al 87,8%.