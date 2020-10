Las exportaciones de carne vacuna crecieron 5,2% en septiembre

Las ventas al exterior de carne vacuna subieron 5,2% en septiembre último comparadas con el mismo mes del 2019, informó el instituto IPCVA.



El volumen de ventas subió a pesar de que el precio promedio fue 22,8% inferior al de igual período de 2019.



"Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada correspondientes a septiembre de 2020 totalizaron 58.4071 toneladas peso producto, por 245,7 millones de dólares", indicó la entidad.



China, Israel, Chile y Estados Unidos fueron los principales destinos de las carnes vacunas argentinas.



"Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, desde octubre de 2019 a septiembre de 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 918 mil toneladas equivalente res con hueso, por 3.063 millones de dólares", indicó el IPCVA.



En septiembre, las ventas al exterior de carne bovina se ubicaron en niveles moderadamente superiores (+9,6%) a los de agosto de 2020, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).



El precio FOB promedio por tonelada para el período fue de aproximadamente u$s 7.350 para cortes enfriados sin hueso y levemente inferior a los u$s 3.850 para los cortes congelados sin hueso.



Estos precios han sido significativamente más bajos (-15,6%), a los registrados durante el noveno mes de 2019 para los cortes enfriados y (-23,4%) inferiores en el caso de congelados.



"El precio promedio de septiembre de 2020 se deteriora moderadamente con respecto a agosto (-8,8%) y cae de manera significativa con relación a septiembre de 2019 (-22,8%)", sostuvo el análisis.