Ciudades de la costa del Uruguay piden la reapertura de la frontera

Conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 814/2020 del gobierno nacional publicado el lunes, quedó habilitado el ingreso al país por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes desde el viernes 30 de octubre, aunque solo mediante dos vías: el aeropuerto internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre Ríos, con tres pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay y una fuerte integración binacional entre las comunidades, no está incorporada en esa medida de reapertura. Localidades como Colón, Concordia y Gualeguaychú vienen bregando desde hace varios meses por la posibilidad de contactos entre las poblaciones ribereñas. La semana pasada, el gobierno uruguayo había resuelto prohibir el ingreso de argentinos, y también brasileños, a su territorio durante todo el verano, como forma de evitar la propagación del Covid-19.



En este contexto, la medida nacional que sitúa a Buenos Aires en el centro del ingreso de turistas, fue cuestionada por los centros comerciales entrerrianos de la costa del río Uruguay. Según lo comentado a UNO por representantes del sector, se evalúa la realización de una protesta colectiva en las zonas fronterizas para visibilizar el reclamo, mientras al mismo tiempo impulsan nuevas gestiones para avanzar, en mesas técnicas de diálogo, que permitan la integración e intercambio entre las localidades.



"Por la pandemia hay familias separadas, puestos laborales perdidos, tratamientos médicos suspendidos, negocios cancelados: actividades cotidianas que no se reanudan", por la prohibición de contactos, denunció el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.



Por su parte, Sebastián García, del Centro Comercial de Colón, recordó a UNO que la institución viene pidiendo, desde hace dos meses, por la reapertura de fronteras. "Participamos en una comisión integradora entre Uruguay y Argentina, que trabajó y expuso la realidad para elevar a la Nación. Hubo reuniones virtuales con representantes de sectores, consulados, embajadores, donde se abordaron aspectos comerciales, de salud, educativos. Fue una visión generalizada de la situación, elevada a las autoridades", indicó acerca de un trabajo que finalmente no fue tenido en cuenta en las últimas decisiones.



Reconoció los contactos con representantes de los centros comerciales de Concordia y de Gualeguaychú, que también ya se encuentran movilizados. Al mismo tiempo, hay charlas con autoridades de cada uno de los municipios.



"En Paysandú se hablaba qué postura tendría el comercio de esa ciudad, y está a favor de que el intercambio funcione de manera armoniosa, más allá de la cuestión cambiaria", dijo, que hoy es favorable para que los uruguayos adquieran productos a menor precio en Entre Ríos. Al respecto, explicó que son economías "que se complementan", además de los lazos familiares, históricos, educativos, recreativos y laborales.



"En Colón hay familias de uruguayos, y a la inversa", y acotó que actualmente, el argentino puede solicitar el paso a Uruguay con un trámite, pero el uruguayo no puede venir", por lo que marcó la postura de gestionar, junto con las otras localidades entrerrianas fronterizas, un reclamo por la reapertura.



Y aportó: "El uruguayo representa para la economía local un 30% en todos los aspectos del funcionamiento. El mismo porcentaje es en otras localidades de la costa del río Uruguay. Además, para Colón el turismo es la primera industria, dependemos del 50% del resto del país, que tampoco puede acceder a la provincia. Así que estamos afectados en el 80% de nuestra economía", graficó.



En la misma línea, a través de un comunicado, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia reclamó: "Somos parte de la República Argentina y merecemos la atención nacional. Somos un país federal y las autoridades deben comprender que no todo pasa por el puerto de Buenos Aires y que en esta parte del país también necesitamos y merecemos retomar la senda del intercambio con nuestros vecinos", sostuvo el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.



La entidad recordó que desde hace meses viene insistiendo en la necesidad de trabajar para lograr la apertura de la frontera con la ciudad de Salto. Alcances del decreto nacional El DNU N° 814/2020 que habilita el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes desde el viernes 30 de octubre, no modifica las condiciones de ingreso de argentinos y residentes en el país.



Según la resolución oficial, las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional deberán presentar al momento de hacer el trámite migratorio: una Declaración Jurada Electrónica, que tendrá que ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, un test PCR con resultado negativo y un seguro médico Covid.



En el caso de los argentinos y argentinas que ingresen al país en las mismas condiciones que los extranjeros de países limítrofes, es decir por Ezeiza o la terminal de Buquebús, podrán optar por la realización de un test PCR o la cuarentena obligatoria, mientras que en los pasos fronterizos seguirá siendo obligatoria la cuarentena de 14 días. (APF)