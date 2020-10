Dólar: El contado con liquidación cayó y la brecha quedó por debajo del 100%

El contado con liquidación volvió a caer hoy y redujo la brecha cambiaria con el oficial por debajo del 100%, mientras el dólar blue se mantuvo en $181, tras la licitación realizada por el Ministerio de Economía con el fin de "secar" la plaza financiera.En medio de un menor apetito por la moneda norteamericana, el "contado con liqui" bajó por cuarto día consecutivo, al perder más de 4% y ubicarse en $155,51.Así, desde el viernes último acumuló una merma superior al 14 por ciento.En el circuito financiero informal, el billete fue ofrecido sin cambios, a $181, tras desplomarse $9 en la jornada anterior con relación al lunes y experimentar una de las mayores caídas desde mediados de mayo.La presión cambiaria se descomprimió luego de que el Ministerio de Economía concretó una exitosa licitación en la que logró casi $255.000 millones con la emisión de distintos instrumentos.Sólo el bono atado a la moneda norteamericana recaudó u$s 1.660 millones, lo que fue considerado un éxito en el sistema financiero.El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que el resultado de la licitación de bonos fue "consecuencia del proceso persistente de normalización del mercado de deuda en pesos".En tanto, el dólar mayorista avanzó un centavo, hasta los $78,31, y la brecha con el contado con liquidación se achicó de ese modo a 98,5%.Según estimaciones del mercado, el balance de la intervención diaria del Banco Central arrojó un saldo negativo en torno a los u$s 40 millones. .El volumen negociado en el segmento de contado fue de solamente u$s 184,11 millones.En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $77,60 para la punta compradora y a $83,90 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" cotizó a $138,43, al ganar tres centavos frente al martes.