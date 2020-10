El gobierno promulgó la prórroga por un año de la emergencia citrícola

El Gobierno promulgó la ley 27.507 que establece la prórroga por un año de la emergencia económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola, a través del decreto 826/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial.



La prórroga de la ley 27.507, sancionada en mayo de 2019, extiende una serie de beneficios para el sector en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta; en tanto que incorpora a las de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.



La emergencia radica en que la producción de cítricos enfrenta una sequía muy grande a nivel nacional.



Este sector produce más de US$ 700 millones al año y da trabajo casi a 100.000 personas.



Entre Ríos es la provincia de mayor producción, con US$ 340 millones al año.



Según datos de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), hay un 60% de productores con problemas: un 10% no pudo cosechar o producir y casi un 50% lo hizo parcialmente, debido a la falta de producción y ventas.



Además, el 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, ya sea por restricciones en sí o por retrasos en la entrega, según el informe.