Créditos Anses: Volvieron a prorrogar el pago de cuotas

Economía El Gobierno extendió el programa ATP hasta el 31 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) extendió la moratoria para el pago de los préstamos otorgados por la entidad a jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros. La medida se hizo efectiva este martes, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 10/2020.Se trata de una medida que el Gobierno viene tomando desde diciembre del año pasado.En esta ocasión, en el documento, que lleva la firma del subdirector del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) de este organismo, Lisandro Cleri, se estableció "la suspensión del pago de las cuotas para los créditos vigentes por el mes de noviembre" en el marco del programa "Créditos ANSES".Por otra parte, se aclaró que para los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), el aplazamiento de estos cobros "dependerá que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso, la edad de 18 años, salvo discapacidad".Asimismo, las autoridades del FGS de la ANSES precisaron nuevamente que esta moratoria "quedará sujeta a la fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de prestación por Invalidez".En tanto, aquellos que estén incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en las Prestaciones No Contributivas de Vejez, Invalidez y Madres de más de Siete Hijos (PNC) o en la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), y que se encuentren alcanzados por la suspensión del cobro de cuotas, quedan exceptuados "del límite de edad máxima establecido en las condiciones de acceso a los créditos que se considera para los beneficiarios a la fecha de finalización del pago de los préstamos".Según se detalló en los considerandos de la Resolución, estas sucesivas prórrogas se decidieron teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria que se declaró en el país producto del coronavirus "dura todo el tiempo que subsisten las causas que la han originado".La primera vez que el Gobierno decidió suspender el cobro de estas cuotas fue en diciembre del 2019, a pocos días de asumir, cuando se anunció un plazo de gracia para los meses de enero, febrero y marzo. En ese momento, el objetivo oficial era mejorar los ingresos de bolsillo de los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que aportar a una recuperación de la demanda agregada para mejorar el consumo y reactivar la economía.Pero antes de que se volvieran a cobrar los pagos correspondientes de estos créditos, llegó la pandemia del coronavirus a la Argentina y en marzo, el objetivo de reactivar el consumo se modificó por el de atender las necesidades más inmediatas.En los considerandos, la Anses volvió a destacar que "las suspensiones anteriores no han implicado restricción alguna a la operatoria normal del Fondo durante el período analizado" y aseguró que esta nueva prórroga tampoco generará "restricciones para el período que se establece, toda vez que resulta ser un monto menor respecto a los activos de alta liquidez y los vencimientos próximos de instrumentos en cartera", cuestiones que remarcó cada vez que se decidió continuar con la moratoria.Paralelamente, el organismo dirigido por Fernanda Raverta adelantó que no cobrará los intereses de las cuotas suspendidas durante la pandemia, de los créditos otorgados desde el 1 de enero: para que se autorice esto, envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación.Esta iniciativa significará un alivio de alrededor de 47 millones de pesos en el pago acumulado por este concepto en los últimos meses para las familias que tomaron préstamos con