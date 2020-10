El precio de la soja comenzó la semana en suba

El precio de la soja disponible subió el lunes $200 y cerró a $26.540 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo y el maíz operaron en baja.



Así, en el segmento disponible de la oleaginosa, se ofrecieron abiertamente $ 26.540 por tonelada, $ 200 por encima del viernes; en tanto, no se realizaron ofertas por mercadería con entrega diferida de la actual campaña.



Por soja con entrega entre abril y mayo del año próximo, se ofrecieron US$ 270 de forma abierta, una disminución de US$ 5 con respecto a la jornada previa.



Por el maíz con entrega inmediata la mejor oferta fue por mercadería con entrega inmediata y se ubicó en US$ 195 la tonelada, una disminución de US$ 5.



Por otra parte, se ofrecieron abiertamente US$ 190 para el segmento que va de noviembre a enero del 2021, US$ 10 menos que en la rueda previa.



En cuanto al segmento de campaña 2020/21, para la entrega en marzo la mejor oferta alcanzó los US$ 182, US$ 2 más que el viernes; para abril y mayo, la mejor oferta fue de US$ 175, igual que en la última jornada.



La mejor oferta por la entrega en junio se mantuvo en US$ 165; julio, US$ 160; agosto, US$ 155.



Por el trigo con descarga inmediata se ofrecieron US$ 215, mientras que por la entrega en noviembre y diciembre se ofrecieron abiertamente US$ 210, representando una caída de US$ 5, respectivamente.



Para entrega en enero del 2021 la oferta también cayó hasta los US$ 211, US$ 6 menos que el viernes; febrero, US$ 212; marzo y mayo, US$ 215; junio, US$ 216; y julio, US$ 217 por tonelada, US$ 11 por debajo del viernes.



Por último, por el girasol se ofrecieron US$ 10 más y el precio se ubicó en US$ 360 la tonelada, mientras que la cebada cerró a US$ 160. (Télam)