Evalúan reducir el área originalmente planificada para la cosecha de arroz

El Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) destaca la gran diferencia que se observa con lo acontecido en el ciclo 2019/20, dónde las abundantes precipitaciones acaecidas en el mes de octubre permitieron implantar tan sólo el 25% del área.



El estado fenológico se encuentra desde emergencia a dos hojas desplegadas. Los colaboradores reportan que en la zona de riego a través de pozos se están realizando baños para favorecer la emergencia de las plantas debido a la escasa humedad presente en la cama de siembra. Mientras que, en la zona de riego por represas (que cuentan con un nivel de embalse escaso) esta tarea no es factible, ya que existe el riesgo de no poder afrontar los requerimientos futuros.



Por tal motivo, en algunos casos se está evaluando la posibilidad de reducir el área originalmente planificada, de no producirse precipitaciones que permitan una recarga adecuada en las represas destinada para el riego.