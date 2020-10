Santiago Cafiero: "Las devaluaciones no son solución de nada"

El jefe de Gabinete dijo que "los que proponen las devaluaciones como soluciones son los que "realmente tienen un interés específico en la economía financiera y en la especulación".



"Nosotros hicimos un trabajo de despejar muchas incertidumbres que tuvimos que ir sorteando: la primera y principal es si íbamos a estar en default después de la deuda insostenible que tomo el gobierno anterior".



En una entrevista, el funcionario agregó que "los que proponen las devaluaciones como soluciones son los que realmente tienen un interés específico en la economía financiera y en la especulación, porque van a tener cuantiosas ganancias, pero el pueblo argentino no tiene ninguna ganancia a partir de una devaluación como la que están planteando".



En ese sentido, destacó: "Reestructuramos el 95 por ciento de la deuda, eso despejo la posibilidad de default en Argentina. Iniciamos las conversaciones con el FMI para enfrentar la misma situación, negociar una deuda que nosotros no adquirimos, y empezar a trabajar para que no caiga todo ese peso sobre las cuentas fiscales". Presupuesto 2021 "Otra cosa que se hizo para generar previsibilidad es la presentación del proyecto de presupuesto 2021, ya que allí está todo lo que sería el plan del Gobierno para el año que viene, y marca con mucha claridad el cambio de prioridades", enfatizó.



Para Cafiero, en el Presupuesto del gobierno anterior "había una parte importante para el pago de servicios de deuda; y como a partir de la reestructuración no tenemos esa carga, podemos duplicar partidas en obra pública e infraestructura, que en definitiva es más empleo y más trabajo". ATP En otro pasaje de la entrevista, dijo que "el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) va a seguir en sectores críticos". IFE En cuanto al Ingreso Familiar de Emergencia reconoció que "la situación fue cambiando" y que "por eso los instrumentos deben ir cambiando".

"La decisión política es acompañar a todos los argentinos que estén padeciendo", completó.



Télam.