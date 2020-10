Aumentaron los precios de los alimentos: "Esperamos que haya un freno"

El incremento del valor del dólar repercutió en algunos productos de la canasta básica y se esperan nuevos aumentos para dentro de unos pocos días. Asimismo, en el sector verdulería se espera una estabilidad."Estas últimas semanas sufrimos un aumento en las carnes de cerdo, lácteos entre un 8 y 12%, y en los que respecta a los alimentos no perecederos no se registraron aumentos, pero se esperan listas nuevas para la próxima semana", expresó aAndrés, supermercadista.El supermercadito resaltó que en las dos últimas semanas recibieron "tres listas nuevas de precios", y exclamó que "esperamos que haya un freno en los valores".Los productos lácteos que sufrieron un aumento fueron "la leche, crema, los yogurts". En cuanto a la reacción de las personas por el incremento en los precios, señaló: "Están preocupados, ofuscados, todos los días preguntan los nuevos valores. Nosotros le decimos que el supermercado no es formador de precio y que hacemos lo posible para amortiguar el incremento, pero es imposible no trasladar el valor a la góndola".En cuanto a la forma de pago que implementan los clientes, contó que "después del 20 utilizan las tarjetas", el efectivo "se ve muy poco, los primeros 10 días del mes suelen pagar con plata".Al respecto de las bebidas, añadió que "las cervezas tuvieron un aumento entre un 8 y 10%".En relación al incremento que registraron las frutas y verduras, Andrés agregó que "el ajo, el tomate y el morrón se vieron afectados", sin embargo, mencionó: "en semana está estipulado una baja, cuando ingresen productos de otro lado".Al ser consultado sobre los alimentos no aún no han registrado un incremento en sus valores, Andrés comentó que "el arroz, fideos y harina no recibimos nuevos precios. Por el momento hay una estabilidad".En tanto, el pollo "en estos momentos están en baja. A principio de mes había tenido un aumento, pero ahora se estabilizó".Al finalizar, remarcó que "estamos en continua comunicación con proveedores, para saber de qué estrategias podemos utilizar para que los aumentos no afecten, en gran medida, el bolsillo del cliente".