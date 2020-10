Postergan dictamen del proyecto de Presupuesto: Se tratará en la próxima sesión

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados postergó hasta mañana a las 15, a pedido de Juntos por el Cambio, la firma del despacho del proyecto de Presupuesto 2021, que el oficialismo buscará sancionar en una sesión que se celebrará la próxima semana.



La postergación se decidió luego de que el Frente de Todos incorporara 40 artículos que, en líneas generales, no cambian los ejes centrales de la iniciativa, que contempla un incremento del 5 por ciento del PBI, un déficit del 4,5 por ciento, una inflación promedio del 29 por ciento y una duplicación del gasto de capital.



Tras señalar inicialmente que la voluntad del oficialismo era emitir dictamen esta tarde, el presidente de la comisión, Carlos Heller, aceptó el pedido de Juntos por el Cambio de postergar la firma hasta mañana debido a los cambios introducidos al proyecto.



Heller aclaro que el oficialismo tiene todas las firmas "para sacar el dictamen" y que solo lo postergaron "para que todos puedan leer los cambios que se agregaron" y ratificó que se "tratará la próxima semana en el recinto de sesiones".



"Somos conscientes que no hemos atendido todo lo que se pidió, pero se hizo un enorme esfuerzo para atender todo lo que se pudo en este escenario económico", dijo el legislador oficialista.



Heller afirmó que sigue "firme la decisión de respetar los parámetros" del proyecto que prevé un crecimiento del 5 por ciento de la economía en 2020 y un déficit del 4,5 por ciento, entre otros indicadores.



El legislador destacó también la decisión de duplicar los fondos destinados a gasto de capital para llevar adelante un "ambicioso plan de obras públicas", lo que se "pudo incluir gracias a los ahorros por la exitosa negociación de la deuda pública".



El presupuesto elevará del 1,1% al 2,2% el gasto de capital para apuntalar la obra pública y el desarrollo productivo.



"No podemos hacer en unos meses lo que no se hizo en cuatro años", dijo Heller en relación al gobierno de Cambiemos.



Ante las consultas de la oposición sobre la falta de partidas para pagar actualizaciones salariales de entes estatales, Heller dijo que "hay una reserva global del 35,6% para atender los mayores egresos que surjan, cuyo pago está a cargo de la Administración Pública Nacional",.



El diputado detalló que uno de los cambios introducidos a último momento pasará por la distribución automática del Fondo del Tabaco a las provincias productoras, un reclamo de Misiones, Jujuy y Corrientes.



Otras modificaciones estuvieron relacionadas con compensaciones para el gas y para permitir refinanciar a las empresas provinciales o cooperativas las deudas que tienen con las distribuidoras mayoristas de electricidad.



Además, Heller informo que se autorizará al jefe de Gabinete a reasignar partidas para solventar el plan de modernización de las Fuerzas Armadas.



Otro cambio fue la asignación de 24 mil millones de pesos en concepto de cupo fiscal para financiar proyectos de Economía del Conocimiento y alrededor de 230 millones de pesos para el Fondo Fiduciario creado por la ley respectiva sancionada recientemente.



Otra modificación consistió en gravar con una alícuota del 5 por ciento las apuestas de juegos de azar que se realicen a través de cualquier sistema digital, porcentaje que se elevará al 10 por ciento para residentes del exterior.



También, se establece una contribución obligatoria del tres por mil (3?) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras que será destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego.



Se cumplirán con las sentencias de la Corte Suprema para Santa Fe y La Pampa.



Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente del bloque, Luciano Laspina, dijo que no podían "decidir ahora, luego que se hayan incluido 40 nuevo artículos de diferentes temas impositivos y regulatorios que se deben analizar en detalle".



En esa misma línea, el radical Luis Pastori sostuvo que "no se puede tratar un dictamen que se presenta a las 10 de la mañana con más de 40 artículos nuevos, los cuales la mayoría de los temas nunca se pusieron sobre la mesa de debate".



"No se puede analizar entonces en tan poco tiempo con seriedad esta catarata de artículos. Podemos estar de acuerdo o no en algunos, pero para eso requerimos del tiempo suficiente de análisis", agregó Pastori.



Desde el oficialismo, el santafesino Germán Martinez aseguró: "Tenemos un proyecto de presupuesto mucho mejor del que recibimos nosotros por parte del Poder Ejecutivo".



"Y eso tenemos que vivirlo como un logro colectivo", agregó y pidió a la oposición saber "cuál es la vocación de alcanzar un acuerdo"



Desde Córdoba Federal, el diputado Paulo Cassineiro observó temas que "siguen representando un problema grande, como es el de los subsidios al transporte del interior que sigue siendo inequitativo" con respecto al AMBA y dijo que la "proporción tiene que ser 70 a 30".