Bolsa de Comercio de Rosario: La soja y el girasol registraron un incremento

El precio de la soja disponible volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y superó los $26.300 por tonelada, mientras que el trigo marcó una baja de US$ 5 y el girasol un fuerte incremento de US$ 30.



En el girasol con descarga inmediata, la oferta subió US$ 30 hasta los US$ 340 la tonelada, a la vez que para la entrega entre diciembre y marzo de 2021 se negoció a US$ 330 la tonelada, US$ 20 más que ayer.



Por trigo disponible y para la entrega entre noviembre y diciembre el precio negociado bajó US$ 5 y se posicionó en US$ 215 la tonelada.



Para entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y todo enero del 2021 la oferta fue de US$ 217; febrero, marzo y abril, US$ 220; mayo, US$ 221; junio, US$ 222; y por julio, US$ 223.



El maíz disponible la oferta se mantuvo en US$ 200 la tonelada, como así también para el período noviembre-enero.



En cuanto al segmento de campaña 2020/21, para la entrega en marzo la oferta alcanzó los US$ 185; abril y mayo, US$ 180; junio, US$ 165; y julio y agosto, US$ 160.



Por último, el sorgo cerró a US$ 190 y la cebada a US$ 160.