La soja mantiene la tendencia alcista: La tonelada supera los 25.000 pesos

El precio de la soja disponible subió el martes $340, hasta los $25.350 la tonelada, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las mejoras de los valores en los contratos del mercado de Chicago, mientras que el maíz también presentó ganancias.



En cuanto a la soja de campaña 2020/21, un comprador no tradicional ofreció de forma abierta US$ 270/t para la oleaginosa con entrega entre abril y mayo del año próximo.



El maíz con entrega inmediata ganó US$ 5 y cerró a US$ 200 la tonelada, mismo precio para las entregas entre noviembre y enero.



En cuanto al maíz de campaña 2020/21, se ofreció para la entrega en marzo US$ 178; abril y mayo, US$ 175; junio, US$ 162; y julio, US$ 160.



Por el trigo con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 210 la tonelada, mismo precio con entrega en noviembre y diciembre.



Para entrega en enero y febrero, la oferta de compra fue de US$ 212, mientras que con descarga en marzo se ofrecieron US$ 215.



Por último, el girasol cerró en US$ 310, el sorgo en US$ 190 y la cebada en US$ 160.