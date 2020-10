El dólar blue se mantuvo en $181: las cotizaciones financieras operaron en alza

El dólar blue se mantuvo hoy sin cambios en el récord de $181 pesos, mientras las cotizaciones financieras arrancaron la jornada en baja pero terminaron con aumentos de hasta 2,9%, tras los anuncios del Ministerio de Economía destinados a reducir la volatilidad cambiaria.Según fuentes privadas, el Banco Central registró una pérdida de u$s 30 millones por su intervención en la plaza para abastecer la oferta que se mantiene en bajos niveles.En el mercado informal, la divisa mantuvo el precio récord de $181, al que llegó durante la rueda anterior, cuando cerró 3 pesos por encima del cierre del viernes último, en medio de un clima de nerviosismo.Este martes, el contado con liquidación cotizó a $166,62, lo que significó un aumento del 1%, mientras que el dólar MEP o Bolsa terminó a $157,91, alcanzando una suba del 2,9%.El dólar ahorro cotizó a $77,05 comprador y $83,27 vendedor, seis centavos más que en la jornada pasada, por lo que si se aplican los recargos del impuesto PAIS y el gravamen del 35%, llegó al valor histórico de $137,40.En el mercado mayorista, el billete norteamericano cerró a $77,68, diez centavos más que en la jornada pasada.En los dos primeros días de la semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 16 centavos, un ritmo de ajuste por ahora inferior al de los primeros días de la semana anterior.El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 155,9 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 72,8 millones.El Ministerio de Economía anunció el lunes que reduce a tres días el "parking" para realizar operaciones de dólar "contado con liqui" y otros valores negociables, y vuelve que a autorizar las operaciones de no residentes en ese mercado."Se ha observado que las regulaciones implementadas el 15 de septiembre -que habían elevado a 15 días ese tiempo de espera- han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas", señaló el Palacio de Hacienda.