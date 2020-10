"La gente busca resguardar ahorros y mantener el poder adquisitivo del dinero"

Mientras el mercado financiero espera los anuncios oficiales sobre una posible flexibilización en las regulaciones para operar los tipos de cambio bursátiles, el dólar Contado con Liquidación (CCL), retrocede un 0,7% a $164,14, lo cual la brecha con el mayorista se reduce al 111,55%. Mientras que el MEP avanza un 1,2% a $153,91, con lo que el spread se ubica al 98,4%.



En diálogo con Elonce TV, Ricardo Couchot, operador bursátil de Leiva Hermanos, explicó sobre estas operatorias y dio cuenta que la brecha que existe con el mayorista, genera aumentos que sólo se justifican en las expectativas; además señaló que mucha gente busca el dólar MEP para resguardar sus ahorros.



Sobre las cotizaciones, dijo que "estamos en valores históricamente altos. Nosotros nos medimos con lo que pasa con los dólares bursátiles, que son los que se negocian a través de la operatoria que realizamos, básicamente hablamos del dólar contado con liquidación (CCL) que es un dólar puesto afuera y el MEP (Medio Electrónicos de Pago) que es más relevante para lo local, que es una operatoria que permite hacerse de dólares en cinco días hábiles y sin restricción de cantidad".



Estos dos tipos de dólares y también el Blue "están en una brecha históricamente alta con respecto al dólar mayorista, que es el más importante en el funcionamiento de una economía ya que es el que se utiliza para liquidar las importaciones y exportaciones. Entonces, ese nivel alto de brecha, genera que haya mucha incertidumbre, que por ahí haya distorsión en la formación de precios de todos los bienes que hay en la economía y no es tan bueno".



"De manera indirecta, que haya una brecha tan alta, repercute en la vida diaria de todos nosotros porque por expectativas y demás se van generando algunos aumentos que por ahí no estén justificados desde la realidad pero sí desde las expectativas, y si la gente piensa que el dólar va a seguir subiendo hay muchos precios que van aumentando y ajustando en relación a eso", remarcó.



Asimismo, Couchot dio cuenta que cualquier persona que tenga una cuenta en dólares puede acceder a una operatoria de dólar MEP "y la realidad es que hay operaciones de todos los tamaños".



Paso seguido, aclaró que estas operatorias "son totalmente legales y el hecho que aumente esa brecha se da por la confianza o no en tener un rumbo económico. Desde que se salió del canje de deuda, hace un mes aproximadamente, el riesgo país no ha parado de subir y esas señales van en el mismo sentido y reflejan el mismo problema: la falta de confianza en el rumbo económico del país".



Respecto a demanda de las operatorias que ellos realizan, Couchot indicó que no ha habido demasiados cambios. "Se sigue preguntando y realizando muchas operaciones de dólar MEP, que está al alcance de todos y cualquiera puede acceder a transformar en dólares la cantidad de pesos que quiera, siempre que el dinero esté justificado. Esta operatoria se ha generalizado bastante y mucha gente lo sigue haciendo".



"Todos estos días hemos tenido muchas consultas, lo que demuestra que hay una búsqueda de la gente por estar en algo que resguarde los ahorros que pueda tener. Es una preocupación de alguien que llega a fin de mes con algo de dinero para ahorrar y busca mantener el poder adquisitivo del dinero", dijo finalmente. Elonce.com