Qué son los "huevos pastoriles", producidos por "gallinas libres de jaulas"

Una empresa de Gualeguaychú apostó dentro de sus emprendimiento a los "huevos pastoriles" que son producidos por gallinas que no están en jaulas, sino que durante la noche duermen en un gallinero, por las mañanas les dan una ración de balanceado y luego están todo el día libres, ingiriendo pasto, insectos y otros alimentos que pueden hallar en el campo."Los huevos de gallinas libres de jaulas son agroecológicos. No tienen la certificación de lo orgánico", dijo al programadeuno de los responsables de la iniciativa, Tommy Fogg.Señaló que estos huevos "tienen más proteínas, se dice que son más sanos porque no tienen químicos ni conservantes. Además, poseen un realce en el sabor y una yema más amarilla"."La base de su dieta es libre, aunque se les da un suplemento de balanceado", ratificó y sostuvo que "no elige gente que se dedica a la pastelería o repostería. El que nos compra les dice que los productos les salen con un sabor mucho más marcado".Sobre los controles a los animales, expresó que "se les controla la sanidad y se desparasitan. Estamos regidos por los estándares de Senasa"."Los dividimos en tres tamaños. Los estándares, grandes y súper grandes. Estamos entre 270 y 330 pesos el maple. Hay una diferencia de precio con el huevo industrial, pero hay un público que lo elige", manifestó Fogg y acotó que lo ideal es conservarlo en un ambiente fresco, pero no en la heladera.