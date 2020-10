Crecieron las ventas con Ahora 12 en septiembre

Las ventas registradas dentro del plan de pago en cuotas, se ubicaron 8,4% por encima de la primera quincena de marzo y el mayor impulso estuvo dado por el conurbano bonaerense, que creció 15,9% entre fines de agosto y fines de septiembre.



El informe del CEP XXI remarcó que "en julio las ventas crecieron 1% en supermercados y 5,8% en mayoristas. Los rubros de consumo esencial y el destacado incremento en los artículos electrónicos tuvieron la mayor incidencia positiva. Las compras online en supermercados siguieron afianzando su tendencia creciente (+437,4% interanual) y volvieron a ganar participación (6,1% del total).



En septiembre, la inflación minorista subió levemente (+2,8% mensual, +0,1 p.p. frente al registro de agosto) por los aumentos estacionales en prendas de vestir y frutas y verduras. Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una suba de 3% desacelerándose en 0,5 p.p. con respecto al mes anterior.



El nivel general tuvo una suba interanual de 36,6%; el menor registro desde noviembre de 2018.



En cuanto al mercado laboral, el CEP XXI afirmó que "en el primer trimestre la tasa de empleo (33,4%) y la de actividad (38,4%, 4 millones de personas menos que en el segundo trimestre de 2019) fueron las mínimas desde 2003, y la de desocupación marcó su máximo desde 2004 (13,1%). En julio la cantidad de trabajadores registrados tuvo un leve aumento mensual (+0,3%) impulsado por los independientes.



Según Indec, el salario real promedio cayó 6,9% interanual, pero sólo 0,1% mensual, en julio. El sector público (-0,8% mensual) fue el más afectado, mientras que el privado no registrado cayó algo menos (-0,6%) por menor incidencia de las rebajas para trabajadores suspendidos y el no registrado creció (+2,3%).