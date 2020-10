La tonelada de soja subió $150 y está cerca de los 25.000 pesos

El precio de la soja con entrega inmediata subió $150 hasta los $24.500 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con los aumentos registrados en el mercado de Chicago.



En cuanto al segmento diferido, los precios pactados para la entrega en noviembre fue de US$ 312; diciembre, US$ 307; y enero, US$ 300.



Con descarga en la campaña 2020/21 la oferta en mayo se ubicó en US$ 265.



Por su parte, el maíz con entrega inmediata subió US$ 5 y cerró a US$ 185 la tonelada, mismo valor para la entrega entre octubre y enero.



En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta de compra por la entrega de mercadería temprana entre el 15 de febrero y el 15 de marzo se ubicó en US$ 175; marzo, US$ 172; entre el 15 de marzo y el 15 de abril, US$ 171; abril, US$ 170; mayo, US$ 168; junio, US$ 162; julio, US$ 156; y agosto, US$ 152.



Por trigo con entrega inmediata y en noviembre se ofrecieron US$ 200 la tonelada.



Respecto a las descargas de la campaña 2020/21 del cereal, el segmento entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y para todo enero alcanzó los US$ 201 y febrero en US$ 202.



Por último, el girasol cerró a US$ 300 y el sorgo a US$ 180 la tonelada. (Télam)