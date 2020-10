Bancos se niegan reducir plazos para liquidar a comercios compras con tarjetas

Representantes de las principales cámara de tarjetas de créditos y de las entidades bancarias rechazaron en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca disminuir los plazos en los que se efectivizan en los comercios las ventas concretadas con tarjetas de crédito y débito.



Uno de los proyectos -presentado por el diputado del Frente de Todos, Carlos Ponce- impulsa que los bancos acrediten de manera inmediata a los comercios las compras realizadas con tarjeta de débito.



La banca y las tarjetas de créditos cobran en el acto el monto de la operación pero demoran en concretar la acreditación entre 48 y 72 horas, lapso que constituye el centro del reclamo impulsado por las pymes comerciales que piden que se realice en forma inmediata.



Otros proyectos, como los presentados por los diputados del Frente de Todos, Ariel Rauschenberger, y de Juntos por el Cambio, Alvaro Gonzalez, proponen en diferentes iniciativas cambios en los aranceles y los plazos para acreditar las compras.



Los representantes de las cámaras de tarjetas y bancos expusieron sobre estas iniciativas ante un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio de la Cámara de Diputados, que presiden las legisladora del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, y la radical Gabriela Lena.



Vallejos dijo que "es la aspiración de esta presidencia poder construir en el marco del diálogo la mejor respuesta posible a los temas que estamos abordando sin perder de vista que, lógicamente, los actores involucrados son de envergadura diversa".



"Esto nos obliga, necesariamente, a contemplar la diversidad de situaciones que se presentan y atender, con especial énfasis, en ese concierto de intereses, porque es ese el rol fundamental que debe cumplir la legislación, en proteger a los agentes más débiles de este ecosistema", agregó la legisladora oficialista.



Desde el sector privado, el presidente de la Asociación de Bancos de capitales Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, aseguró que el proyecto "es impracticable" ya que "no se puede acreditar las compras de débito en forma inmediata por cuestiones operativas" y señaló que tampoco se puede acelerar el pago en el caso de las tarjetas de crédito ya que "ya los bancos financian en 15 días el pago a comercios en relación a cuando le cobran a los usuarios".



"Tenemos que tener una visión de ganar-ganar, es decir, aumentar la torta para que todos ganen, y no simplemente intercambiar condiciones, plazos y comisiones para algún jugador", agregó Bolzico.



A su turno, el director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias,



Norberto Etchegoyen, advirtió que si se aprueban estos proyectos las entidades del sector "quedaremos fuera del mercado porque no tenemos los fondos para poder sostener" el pago a los comercios de manera inmediata.



"Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan", advirtió.



En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, dijo que el pago inmediato "no se puede realizar porque es técnicamente imposible" debido a que primero "se deben realizar las retenciones impositivas".



El representante de las entidades de capitales internacionales señaló que en la Argentina "se pagan los aranceles más bajos de la región" y que con la baja dispuesta en el Gobierno de Cambiemos "el beneficio quedó para los comercios y no se trasladó a los usuarios ni con ello se benefició a la economía".



En tanto, el director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra, César Bastien, dijo que los proyectos que se analizan "van a ir en contra del objetivo que se buscan, y se debería trabajar sobre el componente impositivo que es lo que distorsiona la relación de los comercios".



"Estamos en una lógica en la que todos perdemos. Los consumidores, porque pierden su principal instrumento de financiamiento; los comercios, porque están perdiendo ventas; el Estado, porque pierde recaudación y obviamente pierden las empresas", alertó el directivo.



Por el lado de los comercios, la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn, dijo que "nuestro sector tiene un amplio espíritu federal, y nosotras, las mujeres generamos una red de más de 4 mil mujeres empresarias, que trabajamos todos los días con pymes y comercios de todo el país".



En tanto, el titular de la Tarjeta Fertil, Guillermo Fortunato, advirtió que su entidad -que opera en el interior del país- "no está en condiciones de hacer ya que seria imposible adelantar a esos fondos a los comercios".



Por último, por el lado de almaceneros, autoservicios y comerciantes minoristas de Córdoba, Alejandra Ruiz, pidió "tener acreditadas más rápido las ventas de los comerciantes", porque "el comercio minorista no tiene espaldas para afrontar las compras en efectivo".