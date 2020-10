Transporte interurbano: "No podemos trabajar solo con pasajeros esenciales"

Política Anunciaron el retorno del transporte de larga distancia y vuelos de cabotaje

La noticia de la autorización a nivel nacional del transporte terrestre, no generó grandes expectativas en el transporte terrestre de la provincia, teniendo en cuenta que la habilitación sólo se da para aquellas personas consideradas esenciales."No podemos realizar el servicio solamente con los pasajeros esenciales, porque los costos no cierran por ningún lado. Necesitamos que se habilite a la totalidad de los pasajeros", expresó el empresario José Vitasse, propietario de la empresa Jovi Bus.En tanto el Director de Transporte de Entre Ríos Néstor Landra, había manifestado enque la vuelta de la actividad dependía del consenso de los intendentes para habilitar todas las líneas. Había algunos que no estaban de acuerdo y otros consideraban que era necesario.Por su parte la postura de Gualeguaychú es habilitar el transporte interurbano, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, dónde se encuentra más equilibrada en los últimos días.