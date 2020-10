Tras baja de retenciones, el sector agroindustrial exportó por US$620 millones

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras afirmó hoy que desde que comenzó a regir la baja temporal de retenciones al complejo sojero, se registraron exportaciones por 1,2 millones de toneladas por un monto equivalente a US$ 620 millones.



Desde que entró en vigor la medida "hasta la fecha se han registrado 1,2 millones toneladas de exportaciones de harina y aceite de soja para este trimestre acumulando US$ 620 millones. Este volumen es el 90% de lo que se registró durante todo septiembre", explicó Idígoras.



En diálogo con Radio con Vos, el directivo sostuvo que tras la baja de retenciones en el complejo sojero, el precio pagado a los productores por el grano de soja pasó de US$ 298 a US$ 315 la tonelada.



En los primeros días de octubre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció, entre otras medidas, una rebaja temporal de retenciones para el complejo sojero y el restablecimiento de un diferencial entre la alícuota que paga la exportación de grano sin procesar y los productos con valor agregado.



De esta manera, el poroto de soja pasó de tributar una alícuota de 33% a otra de 30% a lo largo del mes de octubre; mientras que el aceite bajó de 33% a 27-28%.



De cara a la reunión que mantendrán esta tarde con el gabinete económico, Idígoras adelantó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) planteará la necesidad de avanzar en "búsqueda" de una medida adicional relacionada con los plazos de registro de operaciones y para concretar de manera efectiva los embarques.



"Los plazo de registros de operaciones bajo esta baja temporal es solamente para embarques, o sea, si se compra (granos) en octubre se tienen que embarcar en el mismo mes, cuando la legislación en Argentina y en el mundo permite registrar una operación, pero tiene varios meses para embarcarlo. El registro implica el ingreso de dólares y el prepago de los derechos de exportación", dijo el directivo.



A esto se sumará el pedido realizado por "las entidades rurales que componen el CAA -Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro- que han planteado una baja (de retenciones) mayor en el corto plazo que pueda incentivar a mejorar los precios para que tenga un mayor ritmo de ventas", concluyó Idígoras.