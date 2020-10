La soja subió $140 y la tonelada cotiza a $23.840 en Rosario

El precio de la soja disponible subió $140 y cerró el martes a $23.840 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a tono con el avance registrado en el mercado de Chicago.



En el mercado de futuros, por la oleaginosa contra entrega en noviembre se ofrecieron US$ 305 la tonelada; diciembre, US$ 300; y enero, US$ 295.



Por su parte, el maíz con entrega inmediata subió US$ 5 hasta los US$ 180 la tonelada, un precio que se repitió para la entrega de los plazos que van de noviembre a enero.



En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta de compra para entrega entre marzo y mayo se ubicó en US$ 165.



Por el trigo con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 200 por parte de la exportación, al igual que para los contratos de noviembre y diciembre.



Para entrega en enero, la oferta se mantuvo en US$ 201; febrero, US$ 202; marzo, US$ 205; abril, US$ 207; mayo, US$ 204; y junio y julio, US$ 205.



Por último, el girasol se negoció a US$ 310 y el sorgo a US$ 180. (Télam)