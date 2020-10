Transporte trabaja para retomar los vuelos regulares el próximo fin de semana

Política Se oficializó el decreto nacional que extiende el aislamiento y distanciamiento

El Ministerio de Transporte comenzará a trabajar desde mañana para lograr que el próximo fin de semana comiencen a operar vuelos regulares, tanto de cabotaje como internacionales, luego de que hoy se publicara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determina las nuevas características del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.fuentes de esa cartera, que indicaron que las precisiones en torno a la reactivación de la actividad tras el parate por la pandemia dependen de las definiciones de ese ministerio."Sobre vuelos y viajes de larga distancia, el decreto no trata más la suspensión, con lo cual queda en el ámbito del Ministerio trabajar las resoluciones para transformarlos en regulares", afirmaron las fuentes.Y apuntaron que, luego de los anuncios formulados el viernes último por el presidente Alberto Fernández y de las precisiones contempladas en el DNU publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte avanzará en los próximos días con los pasos para el retorno de los vuelos regulares.Al respecto especificaron que "esto se comenzará a trabajar mañana y se hablará en la semana con todos los gobernadores del país para tratar de lograr que la mayor cantidad de provincias retomen la regularidad".En ese sentido aclararon que será "siempre con los pasajeros establecidos por el decreto, que permite movilizarse al personal esencial establecido en el artículo 11 y a quienes deban hacer tratamiento médico con acompañante", aunque advirtieron que "estas categorías pueden ser ampliadas por la Jefatura de Gabinete"."Aspiramos a que el fin de semana ya se pueda estar operando con vuelos regulares", expresaron las fuentes.El ministro de Transporte, Mario Meoni, había anunciado semanas atrás que los vuelos regulares iban a retornar entre mañana y jueves próximo, con lo cual los pasos se darán muy cerca de los plazos anunciados, indicaron las fuentes.Las compañías aéreas habían recibido en oportunidad del decreto anterior, que extendía el aislamiento obligatorio hasta hoy, una notificación de parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde se especificaba que los vuelos regulares seguían suspendidos hasta el 12 de octubre, en consonancia con esa decisión presidencial.Ahora, fuentes aeronáuticas señalaron que se espera que mañana se emita una nueva notificación en la que se especificaría la fecha a partir de la cual podrían volver a operar.Debido a los anuncios formulados oportunamente por el propio Meoni, varias compañías, entre ellas Aerolíneas Argentinas, se abocaron a conformar programaciones tentativas para el reinicio de sus operaciones.En el caso de la compañía de bandera, fuentes de la misma confiaron a Télam un posible cronograma que en principio marcaría una operación con 39 frecuencias, lo que representa un 5 por ciento respecto a los niveles que tenía antes de la pandemia con una proyección de incremento al 13 por ciento para la primera quincena de noviembre.Córdoba, la ruta doméstica con más tráfico del país, con más de 20 vuelos diarios en la prepandemia, arrancaría con 4 vuelos por semana hasta el 25 de este mes, para luego pasar a un vuelo diario desde el 26 al 1 de noviembre, y pasar a dos diarios a partir del 15 de noviembre.La ruta entre Buenos Aires y Mendoza arrancará con 3 frecuencias semanales, mientras que para entre Buenos Aires y Bariloche, Iguazú, Neuquén, Salta, Tucumán y Comodoro Rivadavia, habrá dos servicios semanales.En tanto que entre Buenos Aires y Bahía Blanca, Mar del Plata, Trelew, Posadas, Resistencia, Rosario, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, El Calafate, Jujuy, Rio Grande, Rio Gallegos, San Juan, Ushuaia, Chapelco, Catamarca, La Rioja, San Luis, Santa Fe, habrá, en esta primera etapa, un vuelo semanal.Los servicios a las capitales provinciales Paraná, Santa Rosa y Viedma recién volverían a partir de noviembre al igual que los vuelos interprovinciales.Cuando se declaró la pandemia y se iniciaron las restricciones para los vuelos regulares, operaban en el mercado doméstico siete compañías, Aerolíneas Argentinas, Austral, LATAM, Andes, Flybondi, American Jet y JetSmart, esta última habiendo adquirido a Norwegian y absorbido sus rutas.El retorno de los vuelos ya no tendrá a LATAM como una de sus protagonistas, dado que en el mes de junio decidió retirarse del mercado local por lo que solamente estarán en condiciones de reiniciar operaciones por el momento, Aerolíneas Argentinas y Austral (en proceso de fusión en una sola compañía), Andes, American Jet, Flybondi y JetSmart (con sus rutas y las de Norwegian).En cuanto a las operaciones, estarán en los primeros meses centralizadas en Ezeiza para Aerolíneas Argentinas, Austral, Andes y American Jet y en el aeropuerto de El Palomar, para Flybondi y JetSmart, ya que el Aeroparque Jorge Newbery se encuentra en obras y no estará disponible, en principio, hasta el mes de diciembre.En lo que hace a los vuelos internacionales, gran parte de las empresas que operaban hacia y desde el país han anunciado que retomarán las operaciones, aunque con menos frecuencias que las que tenían, aunque otras anticiparon que "por el momento" suspenderán sus frecuencias a Argentina.En este último caso se encuentran Air New Zealand, Turquish Airlines, Emirates y Qatar, mientras que Gol, Azul, Sky Airlines, JetSmart Chile, Latam Chile, Latam Brasil y Latam Perú, Avianca, Aeroméxico, Copa Airlines, United, American Airlines, Delta Airlines, Iberia, Air Europa, British Airways, Level, Lufthansa y Edelweiss, entre otras, anticiparon que mantendrán sus operaciones con Argentina.