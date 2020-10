¿Qué pasará con el IFE?: El gobierno define cómo seguirá la ayuda

El Gobierno y la ANSES analizan como continúa el programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y según anticipó la titular del organismo, Fernanda Raverta, se definirá en los próximos días. Sostuvo que se está evaluando "si existe un cuarto pago o se avanza en otra políticas social de acompañamiento con otras perspectivas". Por su parte el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que desde el Estado continuará la ayuda para los sectores más necesitados.



Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no habló sobre el tema durante su última conferencia, en la que fueron anunciadas las nuevas aperturas y restricciones que regirán a partir del próximo lunes 12 de octubre.



"Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI. Es un tema que está en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta más idónea, sostuvo Moroni en declaraciones radiales.



Al ser consultado sobre si se analiza la posibilidad de reconvertir el bono del IFE en una Renta Básica Universal o un Ingreso Básico en la pospandemia, el ministro enfatizó: "Hay que empezar a definir los términos, si al hablar de un salario universal que signifique pagar a alguien por el solo hecho de ser habitante de Argentina, no".



"Lo que estamos teniendo es unos 600.000 planes sociales asistidas por distintos programas, que son atendidos por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, vincularlos en un modelo de inserción del empleo a través de Potenciar Trabajo, eso sí", sostuvo Moroni.



La posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia.



"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFE en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas", aseguró la titular de ANSES.



En ese sentido, sostuvo que "el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos".



Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, "tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina".



"La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó.



Y agregó: "Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa".



Por otra parte, señaló que el Gobierno trabaja en "todos los temas que hacen al sistema previsional y a la seguridad social y en pensar garantías básicas de desarrollo vital de los argentinos y argentinas".



Al respecto, recordó que hoy la ANSES asiste a través de la asignación universal y familiar a la franja de los tres meses de gestación a los 18 años y, con jubilaciones y pensiones a las personas en edad de jubilar.



"Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró la titular de ANSES.