El dólar blue sigue imparable: subió $8 hasta los $167 y escaló $17 en la semana

Mucha demanda

Crisis de confianza

Jornadas negativas

El dólar blue mostró un fuerte salto de $ 8 este viernes y superó largamente la barrera de los $ 160, al colocarse $ 167. De esta forma, en una semana de verdadera furia, el billete sumó $ 17 y parece no haber encontrado un techo.Fue en otra rueda en la que el Banco Central (BCRA) sacrificó reservas. Según fuentes privadas de mercado la entidad vendió unos u$s 30 millones. Lejos de contener la brecha, la misma entre el mayorista y el blue superó los 110%."Fue terrible suba de futuros hoy, teniendo en cuenta que el BCRA nunca permite que suba tanto", alertó un operador a este diario mientras que otro coincidió y señaló que un comportamiento de este tipo "evidentemente muestra un cambio de expectativas que indicarían posibilidad de cambios".Las cotizaciones financieras también operaron en alza. El dólar MEP operaba con una suba de 1,5,% hasta los $ 143,05, mientras que el contado con liqui ganaba 1,8% hasta los $ 155,98.En el mercado mayorista, la divisa sumó 4 centavos hasta los $ 77,15, con un volumen negociado en el segmento de contado de u$s 224,431 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 164,500 millones."Hay mucha demanda de blue de quienes no pueden comprar oficial y no hay puré que genere oferta suficiente como pasaba antes", explicó un cuevero en diálogo conOtro fue más gráfico: el mercado paralelo "está explotado", ya que por el súper cepo al dólar ahorro "esto es demanda pura".El promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en los $ 82,74, lo que sumado al impuesto PAÍS del 30%, más la retención de Ganancias del 35%, elevó el valor del dólar ahorro en los $ 136,52.El dólar minorista operó sin cambios en su cotización a $ 82 en las pantallas del Banco Nación (BNA).El economista Santiago López Alfaro de Delphos consideró que "hay una crisis de confianza"."Técnicamente es muy difícil dar vuelta esto, que es más un tema de confianza que otra cosa. Tienen que retrotraer algunas medidas y generar confianza en el mercado", opinó.Planteó que "el mayor daño que se hizo fue el tema del default de las empresas".Gustavo Quintana de PR Cambios señaló que el resumen de la primera semana tras las medidas muestra "restricciones que se hacen sentir y se traducen en un bajo volumen de operaciones, en un MULC donde no pasa naada"."La ralentización en el ritmo de deslizamiento de los precios y una mayor volatilidad inducida por la regulación oficial fueron las características más salientes del período con las nuevas medidas, algo que sin embargo no alteró la secuencia de jornadas negativas para el Banco Central que siguió siendo el principal oferente en el mercado", agregó.