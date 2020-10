Trabajadores informales y cuentapropistas, los más afectados por la cuarentena

"Las mujeres y los jóvenes fueron los más perjudicados"

En un nuevo informe del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (CIEFCE) de la UNER, realizado por Cristela Roude y Rocío Agustina Arce, analizó el impacto que la pandemia de coronavirus y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio tuvo sobre el mercado laboral de nuestro país y de Entre Ríos.En ese sentido, replicaron los datos difundidos por el Indec y recordaron que la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en el 13, 1 por ciento con una variación del 2,5 puntos porcentuales en comparación al mismo período del año anterior, alcanzando así su mayor valor desde el año 2004."En lo que respecta a la pérdida de empleo, el 83% está explicada por los trabajadores informales y los cuentapropistas, que fueron los sectores más afectados por la paralización de las actividades y la imposibilidad de poder continuar con sus fuentes de trabajo", indicó Roude. Y agregó: "Durante el aislamiento, los sectores más afectados fueron los hoteleros, gastronómicos, la construcción que estuvo paralizada durante los dos primeros meses del ASPO y el trabajo doméstico"."El aumento en la tasa de desempleo se dio no solo por la cuarentena que imposibilitaba la búsqueda laboral o la pérdida de trabajo por el cierre temporal de locales, sino que muchos negocios, pymes, hoteles y restó tuvieron que cerrar completamente, con lo cual, se perdió la fuente laboral y no solo el trabajo propio", alertaron."El programa IFE, si bien no fue una solución, ayudó a contener la situación de estos trabajadores informales que perdieron el empleo de manera excepcional; fue la respuesta que encontró el gobierno ante esta destrucción masiva de los puestos de trabajo", valoró Arce."Y si bien a partir del tercer trimestre con la dinamización de ciertas actividades, los números mejorarán un poco, se necesita de un crecimiento económico que traccione el mercado laboral y que las tasas se puedan volver a recomponer", agregó."Las mujeres jóvenes de 14 a 29 años fueron las que más sufrieron el aumento en la tasa de desempleo", revelaron las autoras del informe."Al desagregar por sexo, si bien los varones tuvieron una pérdida mayor en la tasa de empleo, se entiende que las mujeres nos insertamos mayormente en aquellas actividades que fueron decretadas desde un inicio como esenciales, como salud, educación y servicios sociales que, históricamente en el mercado laboral son una extensión de las tareas de cuidado que desarrollamos en nuestras casas pero que al extenderse al sector remunerado, las mujeres nos insertamos en mayor proporción en estas ramas", detalló Arce."Mientras que los varones se insertan mayormente en las ramas de construcción que sí se vieron paralizadas desde el inicio de la cuarentena", agregó.Según indicaron, en Entre Ríos "el panorama es igual de complejo y la crisis sociosanitaria golpeó de manera similar los indicadores", ya que la tasa de desempleo en el Gran Paraná se ubicó en el 11,3%. Mientras que en Concordia, la tasa de desempleo se ubicó en un 9,9% y aclararon que "dicho aglomerado ya evidenciaba previamente un fuerte debilitamiento de la estructura laboral".El informe completo puede verse en el siguiente link