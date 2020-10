Vacaciones: cómo usar el "Previaje", que devuelve gastos en turismo interno

Destinos nacionales

Aún sin novedades sobre el regreso de los vuelos y con cifras récord de contagios diarios, los argentinos piensan en sus próximas vacaciones. Desde que se puso en marcha el plan PreViaje ayer, las ventas en paquetes a destinos nacionales aumentaron hasta un 50%.Con una inyección de $ 15.000 millones del Gobierno Nacional, el programa apunta a reactivar al turismo interno, un sector que se encuentra prácticamente frenado desde el inicio de la cuarentena.Ya está habilitada la plataforma online donde los usuarios que realicen viajes a destinos nacionales en 2021 podrán cargar sus comprobantes de compras vinculadas a turismo y obtener un crédito equivalente al 50% para gastos en el destino. Según datos del ministerio, ya se registraron 15.000 particulares, que pronto cargarán sus facturas.También se encuentra abierta la inscripción para operadores turísticos que quieran sumarse. Desde la cartera, indicaron que ya son 20.000 las empresas que se adhirieron desde ayer a las 8 de la mañana, cuando arrancó la convocatoria.Con el anuncio del súper cepo y la cancelación del Travel Sale días atrás, las agencias adaptaron su oferta y lanzaron promos con foco en destinos nacionales, donde se espera que haya una mayor demanda tras las restricciones cambiarias. Ahora, redoblan la apuesta con más propuestas para viajar por el país en 2021, con hasta 18 cuotas sin interés y ofertas exclusivas.AlMundo registró un 25% de aumento de la demanda. "Tuvimos picos de búsquedas y muchas consultas en todos los canales. La venta de hoteles y paquetes son lo más elegido por el momento", dice Erika Schamis, Head of Product Non Air - Packages & Media de Almundo, que permite comprar viajes por la Argentina en 12 cuotas sin interés, abonando la primera a los 90 días, o con 18 cuotas con interés."Tenemos mucha expectativa. Venimos trabajando alineados con el Ministerio de Turismo de la Nación, para promocionar productos nacionales y ampliar nuestro catálogo. El plan generará un impulso y la primera reacción de los viajeros fue favorable. Sumamos opciones con cambio flexible, muy demandado en este contexto", añade.Aunque para Paula Cristi, gerente General de Despegar para la Argentina y Uruguay, es temprano para medir el impacto de la medida, destaca que "ya generó mucho interés". "Creemos que en los próximos días seguirá en aumento. La pasión por viajar está intacta y tendrá un efecto positivo en la recuperación del sector. En este contexto tan difícil, celebramos este tipo de medidas", señala.Los productos que aplican a la devolución en crédito están identificados en el site con el sello "PreViaje". Además, Despegar ofrece escapadas para viajar con "todo resuelto", traslados gratis en la compra de paquetes con 12 cuotas sin interés, reservas flexibles sin penalidad ni diferencia tarifaria, ofertas de último minuto en su app y la posibilidad de sumar puntos para el programa "Pasaporte", que luego podrán canjearse por otros viajes o servicios, publicó"Nos llegan consultas de clientes que reprograman vuelos postergados y ahora concretan la compra de alojamiento y alquiler de auto, que les había quedado pendiente, para así obtener el beneficio del reembolso. El lanzamiento del plan mejoró el nivel de ventas de las últimas dos semanas, en las que el mercado estuvo planchado, a la espera de este anuncio", comenta Joaquín Pérez Aguirre, director de Retail de Avantrip.Desde Turismocity y Volala confirmaron que les aumentó la demanda un 50% en las últimas horas. "Lanzamos una sección exclusiva de paquetes para la Argentina", cuenta Julian Gurfinkiel, cofundador de Turismocity."La venta podría triplicarse dados los beneficios del programa. Todos nuestros productos nacionales están alcanzados, pero consideramos que la categoría estrella será 'Experiencias', con escapadas, paquetes, alojamientos, excursiones y más servicios", adelanta Magalí Álvarez Howlin, gerente de Marketing de Volala.En TijeTravel, que espera un incremento de las reservas similar para el fin de semana, los destinos más consultados desde ayer son Mendoza, Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Salta. Vuelos representa el 50% de las ventas a destinos domésticos, hoteles el 30% y paquetes el 20%."Incrementó notablemente la búsqueda desde ayer, lo cual nos da la pauta de que el programa va a funcionar y los argentinos están urgidos por comenzar a viajar", afirma Luciana Tittarelli, gerenta de Marketing & Ecommerce de Tije Travel.Cecilia Vignolo, gerente de Ventas de Biblos Travel, opinó que "el programa sirve para incentivar el segmento de viajes de lujo, ya que el límite del reintegro es interesante para muchos hoteles y estancias que no podrán recibir la misma cuota de extranjeros que en el verano pasado".Desde Booking, aclararon que "cuando un cliente reserva un alojamiento dentro del país en la plataforma, efectivamente está habilitado para recibir el reembolso del 50%"."Dado que al reservar a través de nuestro sitio se realiza el pago directamente a la propiedad en pesos, es esta quien cobra al huésped y emite la factura, no Booking. Por lo tanto, esto les permite a los huéspedes que abonen viajes para destinos nacionales hasta el 31 de diciembre, con check-in en 2021, cargar la factura emitida por el alojamiento en el sitio web de PreViaje y recibir el reintegro", detallaron desde la plataforma.Tras meses de ventas casi nulas, los prestadores turísticos se ilusionan con que se revierta la tendencia. Se calcula que las pérdidas locales superan los u$s 25.000 millones, equivalente a la destrucción de 882.000 puestos de trabajo, de acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). En enero, existían en el país 5583 agencias de viajes, según el Registro Nacional de Agencias de Viajes. Se estima que ya desaparecieron cerca de un 20%. El pedido de quiebra de Solways es el caso más reciente.Asimismo, desde la cartera que dirige Matías Lammens, prevén que se realizarán preventas por $ 30.000 millones. "Esto implicaría un movimiento de $ 45.000 millones para reactivar al sector en todas las regiones del país", precisaron, y acotaron que, con la implementación de Previaje, el Estado lleva invertidos más de $ 53.000 millones para fortalecer la industria y prepararla para la pospandemia.