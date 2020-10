La sequía se hace notar en Entre Ríos y advierten que la situación se agravará

Los primeros días del mes de octubre ofrecieron algunas precipitaciones débiles pero quedaron lejos de satisfacer los importantes requerimientos hídricos que se generalizan en todo el territorio entrerriano.



La Bolsa de Cereales de Entre Ríos dio cuenta de que "a las consecuencias de esta pobre performance pluvial, la están pagando los trigos en floración y los maíces sembrados con la humedad justa. A pesar de que la situación está lejos de ser la esperada, no podemos decir que no estaba dentro de lo previsto", reconocieron.



Y ratificaron que "el fenómeno La Niña, viene a fortalecer las dificultades para el desarrollo del último tercio del año. Es muy difícil encontrar señales que permitan proyectar cambios significativos a gran escala. Si es posible que aparezcan zonas "privilegiadas" que se constituyan en epicentros donde las lluvias puedan tener mayor nivel de recurrencia.

Y abrieron un panorama algo más esperanzador: "Dentro de este contexto, si en la segunda parte del mes aparecen buenas lluvias, la siembra de soja estará encaminada".



El estado de las reservas



La falta de precipitaciones de buen volumen, impacta negativamente sobre el balance hídrico. "Ya aparecen muchos bolsones de sequía sobre el oeste, los cuales, al cabo de los próximos siete días, seguramente tenderán a unificarse, al menos que aparezca un evento imprevisto. El este de la provincia resiste un poco mejor, pero, dado el aumento de la insolación y la proyección alcista de los registros térmicos, es difícil encontrar un sector que hoy cuente con el margen adecuado", señalaron desde la Bolsa de Cereales.

Como se perfila la situación "es difícil pensar en una corrección de valor durante el mes de octubre."



Sin embargo, "es posible que parezcan soluciones parciales en la segunda quincena, pero sumar cien milímetros parece un objetivo, que visto desde hoy parece poco probable. Dicho esto, somos optimistas respecto de que aparezca un buen sistema pluvial en la segunda parte del mes. Si esto se valida, las fechas de implantación de la soja no será afectadas".



Pero aclararon que "estos parches pluviales si aparecen en momentos oportunos, pueden disimular el paso deficitario que llevan las lluvias y que no parece fácil de encaminar hacia una situación algo más holgada".