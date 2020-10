El dólar blue tocó un récord de $157 y el Banco Central volvió a vender divisas

El tipo de cambio en el circuito financiero informal escaló por tercer día consecutivo, en medio de un clima de cautela y una presión que no cede tras las nuevas medidas económicas.



El dólar paralelo tocó un nuevo máximo y acumuló un incremento de $7 en lo que va de la semana.



En el segmento mayorista el dólar cerró sin cambios por primera vez desde enero, al quedar en $77,11.



Así, la brecha con el billete ofrecido en las "cuevas" de la city creció a 103,6%.



Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria vendió entre u$s 15 y u$s 20 millones para abastecer la demanda en la plaza cambiaria.



Afirmaron que durante la jornada se dio una menor oferta privada respecto del día anterior, lo que llevó al Banco Central a finalizar con un balance diario negativo.



A lo largo del miércoles el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce había podido adquirir u$s 20 millones luego de doce días de ventas continuas.



El volumen negociado en el segmento de contado cayó a u$s 156,263 millones.



La divisa para ahorro, según los promedios informados por la autoridad monetaria, finalizó a $76,499 para la compra y a $82,793 para la venta.



Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, la moneda norteamericana llegó a $136,60, doce centavos más con relación al miércoles.



En lo que va del mes y ante el endurecimiento del cepo cambiario, las ventas de moneda extranjera para atesoramiento se ubican en torno a los u$s 100 millones, cifra que marcó un fuerte descenso respecto de la misma altura de septiembre, cuando para ese entonces era de u$s 400 millones, de acuerdo con fuentes del sistema financiero.



Por su parte, el contado con liquidación subió y llegó a superar los $152, mientras el dólar bolsa escaló a $140.