Suba del 31% para empleados de comercio: "El trabajador se lo merece"

Paraná Comerciantes del microcentro extenderían por su cuenta el horario de atención

Tras limar algunas diferencias, el sindicato de Empleados de Comercio y las tres cámaras empresariales, firmaron el acuerdo salarial, que ronda el 31% de incremento. Incluye una suma fija de $5.000 en forma retroactiva.el secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto.Valoró además que "al salario básico se incorpora para el cálculo de horas extras y aguinaldo, las sumas fijas que percibían los trabajadores de dos y cuatro mil pesos". Y comentó también que se discutirá un bono para los trabajadores esenciales de grandes supermercados.Aunque punto aparte, Ruberto no se mostró del todo conforme con el acuerdo paritario, "porque siempre se podría conseguir más, el trabajador se lo merece", argumentó.En la oportunidad, diferenció que "las fruterías, verdulerías y despensas barriales, son comercios que no tienen empleados porque son atendidos por los miembros de la familia, con lo cual, no pueden ser comprendidos en el empleo registrado".En la ocasión, se refirió a la disputa por el horario de atención para el caso de los locales del microcentro paranaense, porque el sindicato pretende seguir en horario corrido y los comerciantes prefieren que sea cortado. "Esta es una situación que preocupa, y el diálogo está totalmente cortado porque hay irracionalidad en los planteos", apuntó Ruberto.Comentó que mantuvo una reunión con representantes de los 300 trabajadores del rubro electrodomésticos para lograr que el sector continúe la atención en horario corrido.