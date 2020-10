Preocupa la falta de lluvias en Entre Ríos: El trigo es el cultivo más afectado

Preocupa el cultivo de trigo

"En lo que va del año, tenemos acumulados alrededor de 350mm -siendo que deberíamos estar en 900- es decir que estamos 600mm por debajo de lo normal", alertó aInvestigadora de la estación experimental agropecuaria de INTA Paraná, Ana Wingeyer.Al dar cuenta que el déficit hídrico afecta en diferentes grados a gran parte del país, la ingeniera agrónoma explicó: "Desde enero recibimos pocas precipitaciones y el panorama no es favorable para el corto y mediano plazo porque los pronósticos indicarían que se continuaría con esta situación de déficit hídrico para lo que resta del próximo trimestre"."Las lluvias de principio de septiembre aliviaron un poco la situación, fueron alrededor de 30mm, pero con una intensidad de lluvia muy baja", agregó en comunicación con"Hacia el Oeste de la provincia se registra una sequía más importante y si quisiéramos poner la situación en colores, está una categoría amarilla respecto al déficit hídrico, pero si no llueve en una semana, pasaría a ser rojo", previno la especialista al indicar que "las lluvias de septiembre mejoraron un poco la situación en el Este"."Los trigos que ya están implantados y los verdeos de invierno ya están empezando a mostrar síntomas de déficit hídrico", advirtió Wingeyer. "El trigo de principio de septiembre empezó a florecer, pero en este momento lo está comenzando a afectar la sequía, porque desde enero que venimos con menos precipitaciones a las normales, lo que disminuye las reservas de agua del suelo", indicó.

"Nuestras reservas de agua útil entran en un régimen deficitario, y con lo que tenemos en el suelo ahora, no llegamos al fin del ciclo del trigo. Necesitamos de lluvias para que haya un buen llenado de granos, rendimientos", argumentó la especialista al detallar que "con un 20% de agua útil, con condiciones de altas temperaturas y un cultivo implantado que está activo -como en el caso del trigo-, ese porcentaje es tan bajo que no le permite crecer y que además, en pocos días, lo termina de agotar"."Y en el maíz de primera, que ya está implantado y que emergió muy bien, comenzará a notarse la falta de agua posiblemente si no llueve en lo que queda del mes", agregó además.