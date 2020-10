La misión del FMI se reunió con Pesce en el Banco Central

Dentro de todo no fue un mal día para que los miembros de la misión del FMI visitaran al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Este miércoles el BCRA rompió la tendencia vendedora y pudo hacerse de un saldo positivo. También el contado con liquidación bajó su cotización al igual que el dólar MEP.



Los tres representantes Julie Kozack, directora adjunta del departamento para el hemisferio occidental; Luis Cubeddu, jefe de la misión para argentina, y Trevor Alleyne, estuvieron en las oficinas del BCRA. A la reunión, vía zoom, se sumaron más funcionarios del fondo desde Washington. Según trascendió el encuentro sirvió por parte de los representes del FMI para anticipar sobre qué temas van a continuar las conversaciones como asimismo coordinar cuestiones metodológicas.



En tanto este jueves, la misión se verá con la conducción de la CGT mantendrá de manera presencial, a las 17, en la sede de la UOCRA. Previamente se estima se reunirá con la conducción de la unión industrial.



De esta manera, los funcionarios del fondo tendrán un cuadro de situación de las dificultades que enfrenta la economía real. Justamente se conoció que en agosto la actividad bajó 7,1% en relación a igual mes del año pasado y retrocedió también en relación a julio 0,9% de acuerdo al informe del INDEC. El panorama no resulta alentador ya que, de acuerdo a la encuesta cualitativa que lleva a cabo también el organismo estadístico, la mayoría de los industriales estiman que continuará con la tendencia bajista durante octubre y noviembre.



Respecto a la situación laboral es de suponer que los miembros de la CGT le trasmitirán su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y su reiterado pedido respecto a que los técnicos del Fondo no soliciten como lo suelen hacer habitualmente "medidas de flexibilización laboral".



En tanto, se conoció la entrevista completa que dio la titular del FMI a la CNN en Español, donde Kristalina Georgeva volvió a insistir en que: "La última medida de la política es el impacto que tiene en la vida de las personas. Queremos ser parte de una solución duradera que construya prosperidad para Argentina y toda su gente", definiciones que pueden interpretarse que no habría un pedido especial de ajuste.



En otro tramo la funcionaria aseveró que no vienen a la Argentina con la idea de "bueno, veamos cómo podemos ajustar aún más el gasto en estos tiempos'". Previamente había mencionado que el país viene de sufrir dos fuertes golpes: por las dificultades económicas y la pandemia. Asimismo, reconoció.



En cuanto a la posibilidad de que el FMI otorgue un préstamo hasta el momento las autoridades argentinas no han solicitado un préstamo puente, según informaron fuentes del organismo multilateral.



Aún le resta numerosos encuentros a la misión, como ser, con los economistas Martín Redrado y Carlos Melconian. Asimismo, se verán con legisladores tanto del oficialismo como de la oposición y miembros de organizaciones sociales.



Ámbito.com