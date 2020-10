El dólar blue tocó un récord de $154 y el Banco Central compró u$s 20 millones

El dólar blue volvió a subir hoy y operó a un récord de $154, en una jornada en la cual el Banco Central compró u$s 20 millones y el contado con liquidación cedió.El tipo de cambio en el circuito financiero informal escaló por segundo día consecutivo, en medio de un clima de cautela tras las nuevas medidas económicas.El dólar paralelo tocó un nuevo máximo, de $154, y acumuló un incremento de $4 en lo que va de la semana.En el segmento mayorista el dólar sumó tres centavos, hasta los $77,11, por lo que la brecha con el blue creció a 99,7 por ciento.El volumen negociado en el segmento de contado se mantuvo limitado y se ubicó en u$s 161,001 millones.Fuentes del Banco Central confirmaron a la agencia NA que el organismo terminó este miércoles con un balance favorable de u$s 20 millones en su intervención diaria.La compra de la autoridad monetaria fue realizada luego de doce días con ventas.La divisa para ahorro, según los promedios informados por el BCRA, cotizó a $76,523 para la punta compradora y a $82,721 para la vendedora.Con estos valores, sumados al recargo del impuesto PAIS (30%) y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales (35%), la moneda norteamericana llegó a $136,48, un centavo por encima del martes.Por su parte, los dólares financieros experimentaron tendencia negativa luego de marcar un fuerte incremento el día anterior.El contado con liquidación retrocedió poco más de 1 por ciento y se posicionó por debajo de los $151, en $150,79.El dólar bolsa, en tanto, cedió a $139,64, luego de superar los $142 a lo largo de la jornada anterior.El martes, el Gobierno logró colocar un bono vinculado al dólar por u$s 1.766 millones, con lo que triplicó la oferta de la licitación, según informó el Ministerio de Economía.La colocación equivale, de acuerdo con el tipo de cambio inicial aplicable, a unos $ 136.105 millones, y la tasa de adjudicación resultó del 0,10% anual, dentro del rango máximo de 0,25% establecida en el llamado a licitación.