Se firmó la paritaria de comercio para 1,2 millones de empleados: suba de 31%

Tras limar algunas diferencias, el sindicato de Empleados de Comercio y las tres cámaras empresariales de la actividad mercantil firmaron finalmente hoy el acuerdo salarial, que ronda el 31% de incremento.Incluye una suma fija de $5.000 mensuales en forma retroactiva al primero de octubre último y se extenderá hasta fines de marzo próximo, cuando vence la paritaria anual.El convenio fue suscripto entre el sindicato liderado por Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca).Las partes pactaron una gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional, de $30.000, que se abonará en seis cuotas mensuales y consecutivas, de $5.000 cada una.Se pagarán junto con las remuneraciones de octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021.Esas sumas no se incorporan a los salarios básicos de convenio, y tienen impacto únicamente en los adicionales de presentismo y antigüedad.También se acordó que a partir de septiembre se incorpore a los salarios básicos de todas las categorías la suma de $4.000 otorgada por el DNU 14/2020 de enero último y la de $2.000 pactada en la revisión de la Paritaria 2019 realizada en febrero.El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2021.Las partes se comprometieron a reunirse en enero de 2021 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido.El acuerdo había sido alcanzado el pasado 17 de septiembre, pero su rúbrica se demoró hasta este miércoles, en el Ministerio de Trabajo.Este acuerdo beneficia a más de a más de 1,2 millón de trabajadores del sector y es la paritaria más numerosa del sector privado.Si se consideran la nueva suma fija de $5.000, los $4.000 mensuales fijados por el Gobierno y el suplemento de $2.000, el incremento se ubica entre 31% y 32%.Esa recomposición es menor si solo se tienen en cuenta las sumas correspondientes a 2020, ubicándose por encima de 26%.