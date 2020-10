Subas en precios de los autos: Solo cinco modelos cuestan menos de $1.000.000

Con los aumentos de precios de octubre, quedan sólo cinco modelos en el mercado por menos de $1.000.000.Hasta hace tres meses había una veintena de autos que se ubicaban por debajo de esa barrera psicológica (y económica) pero la suba del dólar fue haciendo que, poco a poco, muchos de esos vehículos pasaran a valer una cifra de siete dígitos.De esta manera, s. Pero no por mucho tiempo ya que todos esos vehículos (algunos con más de una versión) están por arriba de los $900.000. A un ritmo de ajuste mensual de más del 4%, como se viene registrando en los últimos meses,. En los últimos meses dieron ese salto marcas que siempre estuvieron con oferta de 0 km entre los más económicos. Por ejemplo, Volkswagen con el Gol, Ford con el Ka y Chevrolet con el Onix no tienen hoy versiones en valores inferiores a esa cifra ni siquiera teniendo en cuenta las bonificaciones. Hay que destacar queA estos cinco modelos que hoy son los más económicos se les podría sumar otros dos que, teniendo en cuenta su precio, acompañarían ese pelotón. Por ejemplo, el Nissan Note y la pickcup chica Chevrolet Montana.En el primer caso se discontinuó su comercialización y su precio figura en la lista oficial a forma de referencia por si queda alguna unidad en concesionaria. El otro ejemplo es muy parecido ya que se veden muy pocas unidades por mes.Un dato curioso es que. Por un lado, ya casi todos los autos cuestan más de un millón, hasta los más económicos, pero por arriba de los $2.000.000, los vehículos deben pagar Impuestos Internos, un tributo considerado para los autos "de lujo". Esto explica, en gran parte, que el mercado de este años será el más bajo desde la salida de la crisis de 2002. Con salarios golpeados, sin financiación y autos caros, no hay posibilidad de que crezca la demanda, salvo por la alquimia cambiaria que permite el "blue", publica el diario