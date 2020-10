La sequía impulsa a la soja a valores máximos desde 2018

El contrato de septiembre de la soja subió el martes US$ 8,27 (2,20%) hasta US$ 383,60 la tonelada, mientras que el contrato de enero avanzó US$ 7,53 (2%) al ubicarse en US$ 384,16 la tonelada.



De esta forma, la soja alcanzó valores máximos desde el 3 de mayo de 2018 para el contrato con mayor volumen -y lejos del piso de US$ 290,65 del 13 de mayo de 2019-, que además se trasladó a los futuros de aceite y harina de soja, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En tanto, en el mercado de Rosario, en la jornada de este martes -en la que entró también en vigencia la baja temporal de los derechos de exportación a la soja y derivados-, el precio de la soja con descarga inmediata subió $400 y cerró a $23.400 la tonelada.



Asimismo, la mercadería con entrega contractual cerró a $23.000 la tonelada, en el segmento diferido se negoció para la descarga en noviembre US$ 300; diciembre, US$ 296; y enero, US$ 288.



Los fundamentos de esta suba radicaron en la sequía que afecta a las zonas productivas de Sudamérica, en particular Brasil, que podrían retrasar la siembra y, por ende, la cosecha, lo cual "generaría una mayor demanda de oleaginosa estadounidense", además del accionar de los fondos especulativos.



Sus subproductos acompañaron la suba del poroto, con un salto de la harina de US$ 11,79 (3,11%) hasta US$ 390,54 la tonelada, mientras que el aceite ganó US$ 10,58 (1,46%) para concluir la jornada a US$ 733,91 la tonelada.



En el día de hoy comenzó a regir la rebaja en las retenciones a la soja y sus subproductos dispuesto mediante el decreto 790/2020, que en el caso del poroto se redujo tres puntos porcentuales del 33% anterior a 30% en octubre.



Mientras que en noviembre la alícuota será de 31,5%; en diciembre, de 32%; y en enero próximo volverá a ser de 33%.



Por su parte, para aceites la reducción pasa en octubre del 33% al 27% o 28% dependiendo del producto, que convergerá del 30% al 31% en enero de 2021; y para el biodiésel se redujo la alícuota de 30% al 26% en octubre para culminar en 29% en enero de 2021. (Télam)