El dólar blue avanzó a $152 y el contado con liquidación superó los $151

El dólar blue escaló hoy a un récord de $152, mientras el contado con liquidación continuó en alza y perforó el techo de los $151, en una jornada en la que el Banco Central vendió divisas nuevamente ante un mercado cauteloso tras las nuevas medidas económicas.El viernes pasado, tras el cambio de estrategia cambiaria respecto de la flotación administrada, el tipo de cambio en el circuito financiero informal pegó un salto de $3 y marcó un nuevo máximo de $150.Durante la mayor parte de la jornada se mantuvo en ese rango, pero en el final marcó un incremento de $2, para quedar en $152.La brecha con el dólar mayorista se ubica así en 97,1 por ciento, dado que el billete en el segmento en el que operan bancos y empresas avanzó siete centavos, hasta los $77,08.Al igual que lo sucedido en el inicio de semana, hubo un limitado volumen de negocios concretados, al llegar solamente a u$s 180,957 millones.De acuerdo con estimaciones del mercado, el Banco Central llevó a cabo compras y ventas, aunque finalizó con un balance negativo diario de entre u$s 15 y u$s 20 millones, en la jornada en que comenzó a regir la baja temporaria de retenciones.La divisa para ahorro, según los promedios informados por la autoridad monetaria, cotizó a $76,668 para la punta compradora y a $82,717 para la vendedora.Con estos valores, sumados al recargo del impuesto PAIS (30%) y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales (35%) se ubicó en $136,47.De ese modo, la moneda norteamericana continúa con un marcado ritmo ascendente y con relación al lunes el incremento es de once centavos.Las cotizaciones financieras también siguieron con tendencia alcista y el contado con liquidación trepó 1,4%, hasta los $151,65.En este caso, la brecha con el tipo de cambio mayorista creció a 96,7 por ciento.El dólar bolsa, por su parte, experimentó un avance de 0,9 por ciento, hasta los $142,03.