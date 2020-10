Seguirá la doble indemnización pero descartan un "salario universal"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reconoció hoy que el sueldo mínimo "tiene que tener movilidad como el resto de los ingresos", garantizó que la doble indemnización va a seguir vigente y descartó que el Estado nacional busque fijar un "salario universal".



Según el funcionario, el salario mínimo actual -de 16.875 pesos- "se fijó en septiembre del año pasado, y entendemos que tiene que tener movilidad como el resto de los ingresos".



Pero aclaró: "nosotros no tenemos una pauta de aumento fijada. Escucharemos a los distintos sectores (empresarios y sindicalistas) y trataremos de llegar a una posición conjunta" en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se llevará a cabo el 14 de octubre, de manera virtual.



Con respecto a la doble indemnización por despido injustificado, Moroni aseguró que "mientras mantengamos la asistencia que requiere la pandemia, va a seguir vigente, porque ha sido una herramienta eficaz".



"La Argentina ha perdido empleo, pero en comparación con otros países, el impacto (de la pandemia) ha sido menor. Hoy tenemos una situación incierta. Y todo depende de la evolución de este virus maldito", enfatizó el ministro, en declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por radio Rivadavia.



En esa línea, resaltó que actualmente "está habiendo más contrataciones de personal, porque la actividad industrial está casi en niveles pre pandemia".



Por otra parte, descartó que pueda aplicarse un "salario universal" para quienes no tienen empleo.



A su criterio, "el mejor modo de inserción de una persona en la comunidad es el trabajo. A Argentina no le sobran los recursos: o apunta a crear empleo o a dar un ingreso por el solo hecho de ser habitante. No estamos de acuerdo con ésta última idea".



En este marco, Moroni destacó que "para salir de la crisis, estamos incentivado el diálogo social y los acuerdos sectoriales".



"En general, la Argentina maneja bien las crisis, pero sus problemas son cuando empieza a salir de las crisis", enfatizó el jefe de la cartera laboral.