Los depósitos en dólares en bancos cayeron u$s1200 millones tras el nuevo cepo

Las nuevas normas que apretaron aún más el cepo cambiario a mediados de septiembre hicieron acelerar la salida de depósitos en dólares de los bancos. En la última quincena del mes pasado se fueron del sistema U$S1200 millones, a ritmo de poco más de 100 millones por cada día hábil, en un contexto en que los bancos solo permiten el retiro de moneda extranjera de las sucursales mediante un sistema de turnos.De acuerdo a datos oficiales del Banco Central, el miércoles 16 de septiembre, cuando entró en vigencia la normativa que endureció los controles en el mercado de cambios, había en los bancos depositados unos U$S17.352 millones de ahorros del sector privado. A fin de mes, último dato disponible, esa cifra había bajado a U$S16.147 millones.La diferencia es levemente superior a los U$S1200 millones. El desarme de cajas de ahorro en dólares de clientes bancarios fue un proceso sostenido desde las elecciones primarias de agosto de 2019. La derrota del oficialismo ante el Frente de Todos desató una nueva crisis cambiaria que obligó al Gobierno de Mauricio Macri a aplicar las primeras medidas restrictivas para la compra de divisas.En ese sentido, actualmente hay en los bancos la mitad de los depósitos que había el 9 de agosto, el día antes de las PASO presidenciales. De acuerdo al BCRA, ese día los ahorros privados en moneda norteamericana sumaban U$S32.570 millones.La caída en el volumen de depósitos en dólares tiene un correlato en el nivel de reservas que hay en el Banco Central. Parte de esas arcas están compuestas por lo que se llama encajes, es decir, una porción de esos depósitos que las entidades financieras deben resguardar en caso de que los clientes busquen retirar sus ahorros, publicó. De esta manera, si hay un desarme de stocks de saldos en moneda extranjera impacta en el colchón de divisas con el que cuenta el BCRA.Ante la aceleración en la caída de los saldos de cajas de ahorro en dólares, el Gobierno se apuró a asegurar que el sistema "es sólido" y que puede soportar la demanda de retiro de moneda extranjera de los bancos. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero salió a desmentir rumores que circularon por redes sociales que afirmaban que el Central estudiaba un "corralito" para frenar la sangría de divisas."Eso no va a sucede. Los depósitos están garantizados en el Banco Central. El sistema financiero está sólido, no tiene ningún tipo de fragilidad", afirmó el jefe de ministros. Desde las entidades financieras coinciden y aseguran que "tienen liquidez", es decir, los dólares a disposición.Los últimos datos que dio a conocer la autoridad monetaria sobre el estado del sistema financiero muestran que la liquidez es mayor ahora que antes de la crisis cambiaria que se desató luego de las elecciones primarias.De acuerdo al Informe Monetario Mensual del BCRA, hacia fines de agosto la liquidez en dólares alcanzó al 74,4% del total de los depósitos, una cifra récord para el último año. Esto significa que de cada cuatro dólares depositados por los ahorristas, tres están garantizados entre el Banco Central y las distintas entidades financieras.La agencia calificadora Moody's consideró en un informe reciente que la fortaleza del sistema financiero refleja una liquidez más cercana al 90% para los depósitos en moneda extranjera. Y sostuvo que si bien hubo una caída de 9,8% en el stock total de cajas de ahorro dolarizadas en los últimos seis meses, "el sistema financiero ha mostrado un incremento de la liquidez debido principalmente a una caída de los préstamos dolarizados con lo que la cobertura de los depósitos en dicha moneda ha mejorado"."Está garantizado el normal funcionamiento del sistema financiero y la libre disponibilidad de los depósitos en las monedas en las que fueron efectuados", afirmaron desde el Banco Central.El retiro de depósitos en dólares está incluido dentro de las operaciones que solo pueden realizarse en las sucursales según el sistema de turnos que implementó cada banco. "Las entidades financieras funcionan con normalidad dentro de las restricciones del Aislamiento y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, según las normas emitidas por Poder Ejecutivo", concluyeron desde el BCRA.Más allá de la caída sostenida de los depósitos, la situación general de las reservas internacionales preocupa al equipo económico, que la semana pasada apuró un paquete de medidas para incentivar la liquidación de divisas para engrosar las arcas del Central. Según publicó la agencia Bloomberg, el cálculo de la cantidad neta de reservas varía entre los U$S2000 millones negativo y los U$S1300 millones.Esto sucede porque la mayor parte de los U$S41.172 millones de reservas que informó este lunes la autoridad monetaria está compuesto por swaps (intercambio de divisas) con China, encajes de depósitos -que no podría utilizar para intervenir en el mercado cambiario- y otros elementos como oro o derechos especiales de giro con el Fondo Monetario Internacional.La principal preocupación del Gobierno pasó de ser la negociación de la deuda privada al frente cambiario. Para poner en comparación: desde que el Banco Central endureció el cepo, necesitó vender unos 540 millones de dólares de reservas para contener la demanda de divisas, según fuentes del mercado cambiario. En solo esos veinte días gastó tres veces y media más reservas de las que necesitaría durante todo 2021 para pagar intereses de la deuda reestructurada.