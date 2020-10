Kulfas: "La economía argentina tocó fondo en el mes de abril"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que su cartera se propone "reactivar la industria nacional y potenciar una matriz productiva diversificada en las exportaciones", al exponer ante los diputados sobre los detalles del proyecto de Presupuesto para el próximo año.



Kulfas brindó un informe ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados -que conduce Carlos Heller (Frente de Todos)-, en el marco de las reuniones informativas en las que se brindan detalles sobre las previsiones proyectadas en la ley de gastos y recursos para 2021.



Kulfas dijo que la "economía argentina tocó fondo en el mes de abril; fue el momento más complicado de la pandemia, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Desde entonces lo que se ve es una recuperación mes a mes de la economía".



"La industria ya opera en niveles similares al año pasado, aunque con realidades sectoriales heterogéneas. Se ven algunos cambios en el perfil de consumo, es decir básicamente una adaptación a una vida con menor movilidad social", agregó.



Sobre los planes de la cartera para 2021, Kulfas dijo que "el primero de los objetivos estratégicos de la política del Ministerio de Desarrollo Productivo para 2021, tiene que ver con reactivar la industria nacional y potenciar una matriz productiva diversificada también en las exportaciones".



Al explicar aspectos del presupuesto estimado para el ministerio -por un monto total de 130 mil millones de pesos-, destacó la importancia que tendrá el FOGAR "como mecanismo de financiamiento para promover la inversión de todos los proyectos productivos"



"No queremos que nos quede un solo proyecto rentable y con desarrollo sin financiamiento para llegar al entramado de pymes de todos el país", agregó.



Al respecto, Kulfas destacó que la cartera trabaja "pensando en todo el tejido productivo del país. Hasta marzo se habían asistido con créditos a 20.000 pymes, en pademia llegamos a 46.000l en forma directa y a 540.000 de pequeños contribuyentes", detalló.



"De ninguna manera implementamos medidas para ocho multinacionales lo hacemos pensando en el entramado de 600 mil pymes que son empleadores", subrayó el funcionario al responder preguntas realizadas por legisladores de la oposición.



"Si nosotros podemos agregar valor y transformar la soja y el maíz en industrias cárnicas, vamos a poder exportar en valor y vamos a generar mas empleo", sostuvo el ministro, al responder una consulta del diputado radical Atilio Benedetti.



Por su parte, el radical Luis Pastori preguntó al ministro si avala las modificaciones introducidas por el Senado en la ley de Economía del Conocimiento, como "la disminución del Impuesto a las Ganancias y el hecho de que el bono de crédito fiscal no se va a poder utilizar para pagar todos los impuestos nacionales, como es el caso de Impuesto a las Ganancias".



Kulfas dijo que "no se ve afectado en absoluto el espíritu de la norma, que es generar un paquete de estímulo para el desarrollo de una actividad que es vital para el presente y futuro de la Argentina".