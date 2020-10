Dólar MEP y CCL alcanzaron nuevos récords

Tras la entrada en vigencia el viernes de nuevas restricciones en la operatoria cambiaria oficial, los tipos de cambio implícitos se reacomodaron este lunes al alza debido a que el mercado no confía en que las medidas lograrán detener la sangría de reservas con este actual clima de desconfianza.



En ese contexto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió $3,80 (2,6%) a $149,55, con lo cual la brecha con el dólar oficial avanzó hasta el 94,2%. En el mismo sentido, el dólar MEP ascendió $2,64 (1,9%) hasta ubicarse en $140,79, por lo que el spread con el oficial cerró en 79,4%.



Sobre el final de la jornada, ambas cotizaciones recortaron sus incrementos, que habían superado los $5. Según estiman en el mercado, nuevamente se habrían llevado a cabo intervenciones oficiales mediante venta de bonos.



El economista Gustavo Ber planteó que "el dólar CCL y el MEP se reacomodaron al alza, aún reconociendo dicha amenaza sobre su dinámica, toda vez que los operadores no confían en que las últimas medidas logren detener la sangría de reservas en el actual clima de desconfianza ya que no atacan causas de fondo (desequilibrios fiscales y monetarios)".



La semana pasada el Banco Central anunció que dejará moverse el valor del peso bajo una flotación administrada para adecuar los niveles acorde a las necesidades de la coyuntura y tratar de frenar la fuga de reservas.



"Las medidas anunciadas el jueves pasado por el Gobierno argentino para frenar la caída de las reservas del banco central no tendrían suficiente impulso para cambiar el actual humor del mercado", dijo Carlos De Nevares, analista de Moody's Argentina.



Por su parte, Roberto Geretto, economista de Banco CMF, sostuvo que "está clara la voluntad del Gobierno de no devaluar, la duda es si tiene capacidad para evitar este desenlace".



Para intentar aplacar la demanda de dólares, el Ministerio de Economía ofrecerá el martes 'Bonos del Tesoro Nacional' en pesos atados a la divisa estadounidense (´dólar link´), con vencimiento el 30 de noviembre de 2021, y por un monto a colocar equivalente a los 500 millones de dólares, con tramos para minoristas y mayoristas.



La subasta, que podrá ampliarse de acuerdo a la demanda, será suscripta únicamente en moneda nacional, al tipo de cambio de 77,0517 pesos por dólar. La liquidación de las ofertas se realizará el jueves próximo, se informó oficialmente. Dólar oficial El dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió 33 centavos a $136,36, ya que el minorista avanzo en promedio 20 centavos a $82,44. A su vez, en el Banco Nación, el billete se mantiene a $81.



En tanto, en el segmento mayorista, la divisa ascendió seis centavos a $77,01, sin la habitual postura de venta del Banco Central. "La mayor amplitud entre precios de compra y de venta en el sector donde operan bancos y empresas anticipan una mayor volatilidad de los precios en el primer día de la semana", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



La divisa norteamericana operó con una tendencia levemente vendedora, inducida desde el arranque por puntuales incursiones del Banco Central. Los precios se movieron con una mayor fluctuación producto de la desaparición de la referencia que habitualmente colocaba la autoridad monetaria con sus posturas de venta en el mercado.



Los máximos se anotaron en el primer tramo de la rueda en $77,06, once centavos arriba del final previo. Las escasas ventas oficiales fueron estimulando la aparición de una oferta algo más consistente que poco a poco generó un descenso en la cotización que se detuvo cuando los valores tocaron un piso en los $ 77,01.



La mejora en la disponibilidad de los ingresos fueron diluyendo la escasa solidez de la demanda en una jornada con menor monto negociado. Durante la rueda, el Banco Central realizó ventas por u$s10 millones.



En la primera jornada con plena vigencia de las modificaciones dispuestas sobre el fin de la semana pasada, la tendencia compradora del mercado fue dejando paso a una menor tensión que tuvo correlato en la evolución de los precios del dólar mayorista.



"El cambio de estrategia oficial, eliminando por lo menos transitoriamente sus habituales posturas de venta, reemplazada por ocasionales incursiones, generó un escenario de mayor volatilidad y en esta oportunidad, combinada con una mejora en la oferta, un ajuste menor al que se efectivizaba todos los lunes", destacó el analista Gustavo Quintana.



En un escenario de bajo volumen negociado, el menor desde el siete de septiembre pasado, la actividad oficial fue más intensa en los mercados de futuros que en el segmento de contado, algo que se verá si se mantiene en los próximos días. Dólar blue Bajo un contexto de limitadas operaciones, el dólar blue cerró estable a $150 para la venta, por lo que se mantuvo en su máximo histórico, tras las nuevas medidas económicas y cambiarias por parte del Gobierno y el Banco Central.



De esta manera, la brecha con el oficial mayorista se ubica en el 94,65%, tras haber tocado en mayo pasado un nivel de 104%.



Según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, el billete paralelo aumentó $3 el viernes, por lo que en la semana acumuló una suba de $5.



El billete informal acumuló en septiembre una suba de $11 (+8,1%), la mayor desde abril pasado, cuando se había disparado $34,50 (+41,3%).



La fuerte suba mensual estuvo vinculada con las medidas lanzadas por el Banco Central, la AFIP, y la CNV a mediados de mes para desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial. Tasas En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s437 millones. Los plazos mostraron bajas en promedio del 0,2%, como respuesta a la suba leve del spot. Octubre finalizó con una tasa de 38,10% y noviembre 45,53%.



Fin de año a $ 85,85 con una TNA de 48,16%. Las posiciones de contratos abiertas, totalizaron la suma de 4.810 millones de dólares.